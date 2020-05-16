【狠心母親】29歲女突然肚痛產女驚慌下棄嬰　女嬰赤裸嘴裡全身沾滿泥土

▲ 內地一名29歲女子突然肚痛產下女兒，在不知所措的情況下於果園棄嬰。

有人求子多年苦無兒女，另一邊廂卻有媽媽做出棄嬰的狠心事。近日內地一名29歲女子突然肚痛產下女兒，在不知所措的情況下於果園棄嬰。女嬰被人發現時嘴裡及全身沾滿泥土，可幸沒有生命危險。

女嬰仍連著臍帶

綜合內地傳媒報道，事發於5月12日在海南省樂東縣一個果園，一名盧姓女工聽到附近傳來嬰兒哭聲，走近查看赫然發現了一名剛出生的棄嬰。

當時女嬰全身赤裸，還連著臍帶，只是被樹葉遮蓋身體，而且嘴裡及全身都沾有泥土。好心女工抹去女嬰身上的泥土，還用衣服包裹著她。

警方接報到場後，把女嬰送往醫院搶救，女嬰目前沒有生命危險。

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辯稱驚慌下棄嬰

事發後翌日，一名29歲女子到警署，自稱是棄嬰的母親。她供稱在找朋友遊玩的途中，突然覺得肚子痛，就走到果園路邊隨即產下女兒，因為未經歷過，她當下非常驚慌，於是草草將樹葉蓋在女兒身上後，就離開現場。經朋友勸說後，她決定自首。

有網民指責該女子狠心，行為等同謀殺女嬰，又指必須嚴懲她，並批評她「不想養為甚麼要生出來」。另有網民認為她已經29歲，不是少女了，仍做出如此不智的行為。

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責任編輯︰王明芳