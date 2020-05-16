【降魔的2.0】黃智雯直言羨慕胡杏兒家庭美滿　Mandy自爆與男友準備結婚

▲ 黃智雯表示已有計劃結婚。

藝人黃智雯近日在兩線劇集《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》中都擔正做女主角，演技大有發揮。事業發展順利劇接劇的她，在接受《1圈圈 星光背後》電台訪問時就指，與拍拖近8年的圈外男友詹天文，已準備好隨時結婚。

黃智雯與珠寶高層男友詹天文的戀情一向低調，甚少公開放閃。不過，二人近年感情已非常穩定，更有指她已進駐男友位於東半山的2000萬豪宅。

▲ 黃智雯指已準備好隨時結婚。（經濟日報圖片庫）

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準備好隨時結婚

而黃智雯被問及會在何時結婚時，她也指大家都視彼此為終生伴侶，好想一起走到最後，所以有計劃傾結婚的問題，並指沒有確實婚期，可能會隨時結婚。

日前，黃智雯接受TOPick專訪時亦有表示：「與男朋友的感情基礎很穩定，而且非常信任對方，他也有給予我很大的空間，亦不會過問大家的工作。」

▲ 黃智雯男友詹天文。（經濟日報圖片庫）

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黃智雯又談及如何與男友維繫感情：「我們不是見得很多，但會好珍惜相處的時間，覺得相處時的溝通比較重要。」

她指一段愛情走到最後最重要的都是默契與信任，嚮往有平凡的幸福與細水長流的感情，自己亦非常相信緣份，若結婚要發生便會發生。

爭輸視后無失望

黃智雯2007年起經參選港姐加入TVB，由配角做起至女主角，2018年更憑劇集《三個女人一個因》成視后大熱，雖然未成功奪獎，但已成觀眾心中的民間視后。

▲ 黃智雯對失落TVB視后不感失望。（Instagram圖片）

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她指當年選港姐全靠母親鼓勵：「未入行最初對選港姐是反感的，首先沒想過自己跟選美有關，其次不明白為何要穿泳衣在台上答問題。但媽咪知道我喜歡演戲，認為這是一途徑。」

不過，她入行後卻非常幸運，第四年已憑《缺宅男女》關二嫂摘下「飛躍進步女藝員獎」，但仍有些人遲入行卻比她快上位，她卻指：「有些人覺得我行得比人慢，但這就是我自己的節奏，我專注做自己，也不會跟人比較！」

▲ 黃智雯非常羨慕胡杏兒有2個可愛的仔仔。（Instagram圖片）

至於2018年以《三個女人一個因》一劇先後摘下新加坡及大馬視后之後，最終在台慶頒奬禮大熱輸給後輩李佳芯，她說：「事前當然想三連貫，好像很型嘛！最終不是自己也沒所謂，只是當晚太多朋友支持，包括粉絲們，我是怕令他們失落吧。」

入行13年，黃智雯除穫觀眾認同亦贏得不少友誼，與圈中5位女藝人組成胡說八道會，她亦指好羨慕好友胡杏兒有完滿家庭，「當然羨慕！杏兒有好老公，又有兩個那麼可愛的囝囝！」

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