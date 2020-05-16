【監警會報告】人民日報：港警隊洗脫不白之冤　英外交部稱會慎重檢視報告結論

▲ 《人民日報》文章指監警會報告為香港警隊洗白。(資料圖片)

內地官方媒體《人民日報》發表文章，指香港監警會的報告以大量事實和詳細數據，還原修例風波中，7.21元朗事件中所謂「警黑勾結」及8.31太子站所謂「警方殺人」等關鍵事件的真相，調查結果令警隊身上不白之冤得以洗脫，證明誰才是香港真正的守護者。

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文章表示，監警會的報告不迴避問題，不避重就輕，經過嚴謹及科學的調查，對警方執法的合法性、合理性、正當性進行全面審視，即使警隊在執法細節上有改進空間，但絕不是反對派大肆抹黑造謠的理由。

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同時，英國外交部周五發稿，回應香港監警會的審視報告。英國外交部發言人表示，香港警隊問責仍是重建香港信任的必要因素，英方會仔細審視報告的結論，並重申，英國促請香港當局就警隊責任問題展開「有力、獨立」的調查。

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責任編輯：楊玉珠