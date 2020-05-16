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【新冠肺炎】醫管局：再多3名早前確診患者出院　仍有1人危殆

社會 18:21 2020/05/16

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截至今日，1022名曾因確診或疑似感染新冠肺炎的患者已出院。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日(16日)並無錄得新增確診個案。醫管局表示，截至今日中午12時的過去24小時，共有3名新冠肺炎確診病人康復出院，即個案編號為455、567及1034，至今累計有1,022名確診及疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】本港今日無新增個案　維持累計1052宗確診個案

抵港美籍漢涉擅離檢疫居所  首宗涉違家居檢疫令開審

而公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有27名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆(個案編號為595)、3人情況嚴重（個案編號：338、461和713）、其餘23人情況穩定。

【新冠肺炎】本港今新增一宗確診個案　43歲男機師染病

【新冠肺炎】衞生署已向47名卓明樓居民派發樣本瓶　今起房屋署到梨木樹邨第5座派發

醫管局指會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：楊玉珠

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