【新冠肺炎】醫管局：再多3名早前確診患者出院 仍有1人危殆
社會 18:21 2020/05/16
本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日(16日)並無錄得新增確診個案。醫管局表示，截至今日中午12時的過去24小時，共有3名新冠肺炎確診病人康復出院，即個案編號為455、567及1034，至今累計有1,022名確診及疑似病人康復出院。
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而公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有27名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆(個案編號為595)、3人情況嚴重（個案編號：338、461和713）、其餘23人情況穩定。
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醫管局指會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。
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責任編輯：楊玉珠