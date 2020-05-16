【DSE歷史科】工聯會及香港校董學會要求考評局取消相關題目評分

▲ 今屆中學文憑試歷史科其中一條試題引起各界爭議。（資料圖片）

中學文憑試(DSE)歷史科試題引起爭議，其中一資料題問到20世紀上半葉的中日關係，當中一分題要求考生參考資料及就他所答，回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊。」的說法。工聯會社會事務委員會及香港校董學會今日（16日）均要求考評局取消這條題目的評分。

【DSE歷史科】新華社評論文章批評香港教育制度未去殖化 港府應撥亂反正

工聯會社會事務委員會於今天（16日）到考評局新蒲崗評核中心門外請願。社委成員陸頌雄立法會議員連同鄧家彪及一眾社區幹事強烈要求懲處出題審題失職人員，檢討現行出題機制及權力，確保考試公正持平並要求考評局取消該試題分數。同時，又要求教育局嚴肅跟進事件及展開相應的調查，追究責任。

【DSE歷史科】被指事前已知試題內容 教育局：至今未有派員加入考評局歷史科審題委員會

此外，香港校董學會亦就該考題發出聲明，指其內容均是偏向日本一方，令試題已帶有引導性，要引導學生寫出利多於弊，淡化日本侵略行為的惡行，寫出利弊都是不符合歷史事實的。學會指事件反映考評局歷史科目議題及審題委員存有一定的思想偏見，把關者有嚴重缺失，續表示支持教育局楊潤雄局長的果斷措施，取消這條題目的評分，並希望考評局嚴肅處理這事。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎