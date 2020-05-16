【海洋公園救亡】網傳任天堂曾提合作變身寵物小精靈主題樂園　海洋公園指消息屬虛構

▲ 網傳任天堂曾向海洋公園提出合作，變身成寵物小精靈主題樂園，海洋公園指消息為虛耩。（資料圖片）

有逾40年歷史的海洋公園面對財困窘境，港府建議撥款54億元「救亡」。不過，有網民在facebook專頁「香港主題樂園員工Secrets」投稿，指任天堂曾向海洋公園提出合作，變身成寵物小精靈主題樂園，包括於園內加入近年大熱的《Pokemon GO》，但傳最終被否決。方案亦建議，園內設置露營區，可以紥營煮食，帳幕可以自備或租用，讓不想住酒店的遊客儲體力第二日再戰。

【海洋公園救亡】邱騰華：海洋公園為世界級保育基地 不希望其成為疫情下首個犧牲品

【海洋公園救亡】李繩宗：公園若倒閉將無法保障動物福祉 疫下難覓合適居所

不少網民留言大讚該傳聞中的任天堂計劃，質疑公園白白浪費大好商機，批評公園管理局及董事無能，由任天堂接手海洋公園「有利無弊」。

海洋公園今日(16日)回覆傳媒指，任天堂從未與公園商議有關寵物小精靈樂園的提案，有關網上消息屬虛構。

【海洋公園救亡】劉鳴煒：檢討可商港人免費遊公園 盼財委會通過54億撥款紓倒閉危機

港府宣布海洋公園撥款削減至54億元 若6月未獲資助將面臨倒閉

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊玉珠

