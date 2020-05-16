【郭富城演唱會】網上騷一星期籌逾400萬善款　綵排花絮曝光城城父女溫馨互動【有片】

▲ 郭富城網上騷餘音不絕。(圖片:健康旦)

由郭富城國際關愛慈善基金及「健康·旦」主辦的「郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會」，上周六網上直播至今迴響不絕，主辦單位公布截至5月15日，全球共錄14000萬人次收看，籌得善款逾400萬港元，透過郭富城慈善基金助舞蹈業界及影業基層。

主辦商「健康‧旦」公布，《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》透過全球多個地區，超過90個平台供全球觀眾收看直播及24小時重溫。截至5月15日21:00為止，共錄得超過1,400萬觀看人數（不包括港台電視31、部分海外電視及電台、不同轉播平台的網頁及部分流動程式之收視）。

當中「健康·旦」YouTube頻道的總觀看人數超過250萬；全球Facebook串流播放瀏覽量達300萬；收看香港開電視、無綫電視翡翠台及ViuTV直播的人次合共約72萬；台灣Vidol TV OTT平台24小時內播放次數約100萬；收看加拿大新時代電視轉播的人次合共約100萬；騰訊QQ及JOOX音樂平台24小時內播放次數超過210萬。

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▲ 城城賣力演出備受好評。(圖片:健康旦)

今次郭富城的落力演出，初步點算為其慈善基金會籌得超過400萬善款，郭富城表示十分感恩得到大家的支持，希望以助人為快樂之本的初心，繼續帶動各界互相幫助的精神。

是次籌款活動將於6月13日結束。

他希望大家繼續捐款，屆時會公佈最後善款數字，主辦方的「健康·旦」YouTube頻道、郭富城(@Aaronkwokfushing)、「健康·旦」和海港城的Facebook專頁亦會繼續把整個演唱會上載於社交平台上直至籌款活動結束，希望藉此呼籲大家多多支持基金會。

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▲ 城城跟大女兒溫馨互動。(影片截圖)

另外，大會今日發布音樂會的製作特輯，當中有不同舞蹈員講述對疫情的感受外，亦有絕密城城綵排時的片段。

片中最有趣是城城大女Chantelle（大寶），女兒在城城綵排時上前，與爸爸齊齊玩give me five，慈父城城亦捉緊囡囡小手，場面非常溫馨。

而城城在演出時，Chantelle在後台看著爸爸又唱又跳，她亦隨著起舞，看得非常投入。

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