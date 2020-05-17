【海洋公園救亡】田北辰、鍾國斌：為何要用納稅人的錢幫助海洋公園還債

▲ 鍾國斌表示，海洋公園經營不善，欠下大量債務，質疑為何要納稅人付錢。(經濟日報資料圖片)

紡織及製衣界立法會議員鍾國斌今早(17日)出席電台節目表示，疫情對業界影響比當年沙士更大，除了影響本地消費，實際上最大影響是出口貿易。



鍾國斌指，全世界尤其歐美的貿易夥伴都停擺，有買家在疫情下不買貨、甚至到貨後不付款，有業界代表已經數月無法收取款項。他引述64名業界代表回覆查詢時說，整體遭拖欠26億元資金，平均每間公司被拖欠4000萬元。



本身經營服裝生意的實政圓桌立法會議員田北辰表示，疫情影響前所未有，有商戶拖欠租金、有員工放無薪假等，即使業主願意減租、政府資助僱主支付員工薪金，仍擔心香港品牌或行業未來半年的業務前景，他相信第三輪防疫抗疫基金「走不掉」。

另外，政府向立法會申請超過54億元撥款，資助海洋公園營運一年，當中30億會用作償還商業貸款，清繳大樹灣發展項目所需的費用。對此，鍾國斌表示，海洋公園經營不善，欠下大量債務，質疑為何要納稅人付錢，又指目前最大的問題，是政府未有就計劃與議員商討，但若公園倒閉，會令2000名員工及7500隻動物受影響。他指，如果政府抽起用作還債的30億 ，並提出清晰的運作計劃，可再商討。

田北辰亦認為，無理由用納稅人的錢幫助海洋公園還債，但要捍衛員工及動物的權益，建議先向公園撥款11億，用作營運半年，但不能用作還債，政府亦要交代公園的未來計劃，若方案不獲議員等人支持，就再注資6億，用作遣散員工及動物。

責任編輯：洪芷晴