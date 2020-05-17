【疫境求生】澳洲維珍航空8000員工面臨失業　空姐轉行當「礦工」自救求生

▲ 原本在澳洲維珍航空任職空姐的Sarah-Rose Sharp近日亦失業，選擇在疫境下求生的她毅然轉行，轉往礦場工作。

新冠肺炎疫情下，全球航空業飽受重創，不少航空公司均現裁員潮。原本在澳洲維珍航空任職空姐的Sarah-Rose Sharp近日亦失業，選擇在疫境下求生的她毅然轉行，脫下高跟鞋改穿工人靴，轉往礦場工作。

據英媒《每日郵報》報道，已擔任空姐約4年的Sarah-Rose Sharp，其所工作的航線受到疫情影響近日被取消，讓她因而失去工作，事實上公司內約有8,000名同事正面臨失業的處境。

相較其他行業，當地礦產業受到疫情的衝擊較小，所以決定開放1,500名為期6個月的約聘職缺幫忙紓困，當中包括招聘了45名空姐每天負責檢測追蹤礦場內工人的健康狀況，而Sarah-Rose Sharp即為其中一人。

目前正在Pilbara礦場工作的她笑言：「我們真的是一天之內從高跟鞋換成了工人靴」。對於新工作，她指出自己每天都需要與大量的人打交道，所以擔任空姐時所學到的客戶服務技能剛好派上用場，「這已經是我們的第二天性，他們之所以會聘用空服人員就是因為知道我們可以勝任」，雖然希望有天自己能再回到飛機上服務，但仍十分感謝能擁有目前的工作機會。

據早前報道，澳洲第二大航空公司澳洲維珍航空（Virgin Australia）早前已因疫情陷入財政危機，大部份航班需要停飛，公司並因70億澳元的債務目前已進入了自願託管的程序。當地疫情方面，據資料顯示，澳洲目前有7044宗確診個案、98宗死亡個案。

更多疫境求生的故事，請看:

【疫境求生】日本劍手受疫情影響被停贊助 為保生計轉做外賣員不氣餒

【疫境求存】前雜誌攝影師轉行開南洋風味茶記 老闆：面對難關更加要尊重員工

【疫境求生】航班大減放無薪假手停口停 飛機工程師轉行洗冷氣：生活總有高有低

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間︰https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢