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【疫境求生】澳洲維珍航空8000員工面臨失業　空姐轉行當「礦工」自救求生

健康 11:26 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

原本在澳洲維珍航空任職空姐的Sarah-Rose Sharp近日亦失業，選擇在疫境下求生的她毅然轉行，轉往礦場工作。

新冠肺炎疫情下，全球航空業飽受重創，不少航空公司均現裁員潮。原本在澳洲維珍航空任職空姐的Sarah-Rose Sharp近日亦失業，選擇在疫境下求生的她毅然轉行，脫下高跟鞋改穿工人靴，轉往礦場工作。

據英媒《每日郵報》報道，已擔任空姐約4年的Sarah-Rose Sharp，其所工作的航線受到疫情影響近日被取消，讓她因而失去工作，事實上公司內約有8,000名同事正面臨失業的處境。

相較其他行業，當地礦產業受到疫情的衝擊較小，所以決定開放1,500名為期6個月的約聘職缺幫忙紓困，當中包括招聘了45名空姐每天負責檢測追蹤礦場內工人的健康狀況，而Sarah-Rose Sharp即為其中一人。

目前正在Pilbara礦場工作的她笑言：「我們真的是一天之內從高跟鞋換成了工人靴」。對於新工作，她指出自己每天都需要與大量的人打交道，所以擔任空姐時所學到的客戶服務技能剛好派上用場，「這已經是我們的第二天性，他們之所以會聘用空服人員就是因為知道我們可以勝任」，雖然希望有天自己能再回到飛機上服務，但仍十分感謝能擁有目前的工作機會。

據早前報道，澳洲第二大航空公司澳洲維珍航空（Virgin Australia）早前已因疫情陷入財政危機，大部份航班需要停飛，公司並因70億澳元的債務目前已進入了自願託管的程序。當地疫情方面，據資料顯示，澳洲目前有7044宗確診個案、98宗死亡個案。

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責任編輯:王俊賢

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