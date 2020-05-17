【新冠肺炎】強調中國不應抗疫自滿 　鍾南山憂慮第二波疫情危機越來越大

▲ 鍾南山憂慮第二波疫情危機越來越大。

中國的新冠肺炎確診宗數有回落的趨勢，中國病毒專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受外國傳媒訪問時強調，中國當局不應對目前的疫情自滿，因為大部分國民仍缺乏免疫力，第二波疫情危機越來越大，仍然面臨巨大挑戰。

中國内地在今年年初爆發新冠肺炎疫情，鐘南山在接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時提及，他在1月18日帶領專家組到武漢視察時，許多醫生和學生反映指情況比官方公布的嚴重，他也質疑武漢當時超過10天仍只得41宗個案，認為地方政府當時不願意說真話，要求對方要給予真實數字，結果武漢兩天後公布累計增至近200宗個案。

鍾南山承認，武漢最初沒有報告受感染人數，但中國政府汲取17年前沙士的教訓，要求所有省市、政府部門需要報告確診數字，認為自1月23日起公布的數據都正確。

新冠疫情其後在多個國家陸續爆發，鍾南山對美國的感染和死亡人數感到驚訝，認為美國及部分歐洲國家，錯誤覺得新冠疫情類似於流感，在疫情初期未有認真應對，他又否認美方指控，強調自己曾多次向武漢實驗室查問有否洩露病毒，對方形容說法荒謬。

近期湖北省武漢市、黑龍江省和吉林省最近再次新增新冠肺炎疫情確診個案，鍾南山表示，現時中國大部分國民缺乏免疫力，依舊可能感染冠病。他強調：

我們面臨著一個巨大的挑戰，我想這狀況並不比外國來得好。

責任編輯：王俊賢