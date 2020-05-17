【新冠肺炎】陳茂波料4月失業率大幅攀升　市民最快7月中可以收到1萬元

▲ 財政司司長陳茂波說，本港經濟目前仍然嚴峻，上季本地經濟生產總值按年收縮8.9%，是有紀錄以來最差的季度。(經濟日報資料圖片)

財政司司長陳茂波說，上星期再次出現數宗本地確診個案，為本港正在好轉的疫情添上不確定性，本港經濟目前仍然嚴峻，上季本地經濟生產總值按年收縮8.9%，是有紀錄以來最差的季度，今季情況仍然未許樂觀。



陳茂波於今(17日)在網誌表示，就業情況同步轉差，3月份的失業率已升至4.2%。隨着多項限制社交距離的防疫措施於3月底開始實施，多個行業的經營受到嚴重影響，不時聽到員工放無薪假、減薪，甚至裁員的消息，估計4月份失業率將無可避免會更大幅度攀升。

他指，新冠肺炎病毒傳播力強，帶有病毒者不易被辨識，人類可能要與這個病毒長期共存，在有效疫苗面世之前，疫情難免反覆多變。我們在採取防疫措施時，必須要在有效防疫和穩定經濟之間取得適當平衡、要保障市民健康，也要讓正在掙扎求存的企業有活下去的機會，也是保護香港經濟元氣的關鍵要素。

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他表示，將會落實預算案各項措施，而派發1萬元現金將在下月底開始接受登記，如果市民透過電子方式經銀行登記，並以個人戶口收款，最快7月中可以收錢。政府會與超過20家銀行正式簽署合約，透過他們和香港郵政發放款項；政府又聯絡零售及食肆等業界，期望業界可以提供消費優惠，以刺激消費。

他又指，政府早前宣布推出810億元「保就業」計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們保留員工，計劃將於下星期接受申請，相信會有一定程度緩解失業情況。



陳茂波強調，必須要在有效防疫和穩定經濟之間取得適當平衡，讓正在掙扎求存的企業有活下去的機會，但更關鍵的是穩定的社會環境，如果疫情減退，但暴力重臨，除了將令國際投資者卻步，亦令大家不敢外出消費，而商場店舖提早關門，同樣會令本地經濟復蘇遙遙無期。

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責任編輯：洪芷晴



