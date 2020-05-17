【十八年後的終極告白】無聲訣別阿一交出動人演技　楊秀惠依依不捨：當人生最後一場戲【有片】

▲ 楊秀惠在《十八年後的終極告白》演出受讚賞。

《十八年後的終極告白》前晚播出大結局，「埋屍七子」下場各異，令劇迷再三回味。說到《十八年後的終極告白》最悲情的角色，相信屬楊秀惠演的啞女「阿倩」，劇中跟陳山聰飾演的阿一，共歷患難卻無法終老，結局一幕，阿倩看著最愛離世，心如刀割一幕，楊秀惠演出感動不少觀眾。

入行16年的楊秀惠，今次為演《十八年後的終極告白》聾啞人士謝家倩，事前做足準備學習手語，在《十八年後的終極告白》中無論跟手語和演哥哥的何遠東交流時，以至跟陳山聰的無聲交流交，都非常入戲，難怪被觀眾盛讚，甚至被認為是她最佳的一次演出。

▲ 楊秀寭結局一幕令不少觀眾同哭。（取自IG）

【十八年後的終極告白】7子結局死剩兩個 譚俊彥西裝設計藏玄機【終極劇透】

在結局篇的兩集，家倩被棺材哥擄走並虐打，阿一為救愛人及保住她肚中骨肉，昔日好兄弟泰臣（羅浩銘飾）大打出手。

雖然阿一最後成功救走家倩，但再遭劇變，最後終於不治離死。家倩看著最愛的遺體，悲慟不已，痛至最傷處，卻是無力吶喊，楊秀惠演出內心悲痛，每滴眼淚都感動著觀眾。

▲ 秀惠劇中要應付大量手語。（取自IG）

日前已宣布跟TVB完約、《十八年後的終極告白》將是告別作的秀惠，現時身在大馬的秀惠，亦有觀看大結局，昨日並撰長文分享依依不捨心情。

秀惠上載多張《十八年後》的流淚場面劇照，並寫道：「陪伴了大家4個星期。阿倩這個角色，一直沒有告訴大家是個悲慘的結局⋯因為不想劇透⋯拍攝的時候，除了手語的難度，另一個更大的挑戰就是非常多的內心戲⋯每一次哭，僅能透過眼淚，眼神及臉部表情來表達我內心的感受...」

【十八年後的終極告白】方紹聰為一句話決心當演員 為拍劇被火燒爆樽照樣頂硬上

▲ 劇有有不少內心戲，難度不少。（取自IG）

她指看著結局，自己再也忍不住哭了：「還記得剛入行時，演技非常差，以為將對白一字不漏的說完就叫做演戲。直到有天一位監製告訴我「秀惠，你知道嗎，無論你演得好還是差，你演的每一場戲，將會成為永遠」

自此之後，只要每次一接到一個角色，我都會很用心，把每一場戲當成人生中最後一場戲那樣用心的演。

秀惠感性分享：「感謝當時告訴我這句話的監製。讓我學會珍惜每一次的演出機會。」

▲ 劇中阿倩拜祭阿一，把傷感埋於內心。（劇照）

她並感謝《十八年後》監製Simon對於她的信任，可以飾演阿倩這個角色，讓觀眾見到一個全新的楊秀惠。

最後，楊秀惠跟觀眾說：「謝謝編劇將阿一及阿倩這段感情寫得如此刻骨銘心。謝謝各位觀眾朋友的支持。希望阿倩能在你們心中留下美好的回憶。」

楊秀惠在《十八年後》有不少精采演出，不妨重溫：

更多《十八年後的終極告白》報導，按此

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2