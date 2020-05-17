【新冠肺炎】有意見指社署應負責派一萬元予市民　羅致光稱可令社署工作崩潰

▲ 勞工及福利局局長羅致光在網誌回應坊間有意見認為，可利用現有社會保障制度，向社保受益人派發一萬元的說法。(經濟日報良資料圖片)

勞工及福利局局長羅致光於今(17日)在網誌回應坊間有意見認為，可利用現有社會保障制度，向社保受益人派發一萬元的說法。他表示，當中涉及私隱以至電腦系統問題，並不可行，如果社署需要處理相關項目，可令社署工作崩潰。



羅致光解釋，當知道社署如要處理相關工作，時間及工作優先次序安排上有困難時，曾親自與社署探討，試圖找出可行方案。他表示，在財政預算中派一萬元的條件，包括本財政年度內滿18歲及身為香港永久居民，惟要從現有社保系統中找出相關人士，涉及多項調教工作，而相關工作最快要於7月後舉行。

他提及另一大限制是，由於不是每一位領取社保成人都是香港永久居民，就算是居港七年亦不一定可以成為永久居民，這類人士估計為數一萬至兩萬人，所以社署需時和入境事務處作資料比對。羅續指，綜援制度中，以家庭作為單位，亦只有一個申請人的銀行戶口資料，沒有其他人士的戶口資料，社署需向約10萬人查詢額外資料，料將倍添社署工作。



羅致光說，由於近月申請綜援個案倍增，加上需要調整資產上限、綜援「出雙糧」及追補通脹調整等，社署社會保障部工作正面對前所未有的壓力，若再加上派一萬元的任務，將可令社署工作崩潰。

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責任編輯：洪芷晴