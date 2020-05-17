【大頭娃娃】3歲女飲89罐「假奶粉」致發育遲緩　爸爸哭訴︰說話聲長期沙啞

▲ 內地再現「假奶粉」事件，不少嬰幼兒喝了一款假扮配方奶粉的固體飲品後，出現濕疹及頭骨畸形等症狀。

17年前鬧得滿城風雨的「大頭娃娃」再現！最近湖南省郴州市有多名家長投訴一款名為「倍氨敏」的無敏配方奶粉，BB喝後陸續出現濕疹、頭骨畸形等症狀。有爸爸更哭訴，3歲多的女兒喝下多達89罐，導致發育遲緩，從學懂說話至今，聲音一直沙啞，更不斷拍打頭部。

綜合內地傳媒報道，湖南省郴州市有多名家長發現，孩子飲用一款名為「倍氨敏」的無敏配方奶粉後，陸續出現濕疹、頭骨畸形、體重下降等症狀，甚至頭骨畸形似足「大頭娃娃」，還異常地不斷拍頭，有人更被確診患上「佝僂病」。

其中一名3歲受害女童的爸爸控訴指，女兒在6個月大時，到醫院檢查出對牛奶過敏，故醫生建議，改為購買氨基酸奶粉給女兒飲用。

▲ 涉事的「假奶粉」已被下架。（微博圖片）

一罐400克奶粉索價逾300元

家人前往當地最大母嬰店「愛嬰坊」，在店員推薦下，買入一款名為倍氨敏的「特殊奶粉」。購買時，家人見到罐身上寫有「固體飲料」，但店員卻表示這等同奶粉，但店員聲稱很多過敏BB都在吃，是店內最暢銷貨品之一。

一小罐400克的奶粉，索價將近300元人民幣（約327港元），比不少進口嬰幼兒奶粉更貴。

爸爸向傳媒哭訴，女兒一直發育遲緩，體重很輕，但他們從沒想過是「奶粉」問題。直到去年12月，家人看到一則新聞，指有醫院推銷牛奶過敏嬰幼兒奶粉，但所開的處方奶粉是固體飲料，有BB食用後出現問題。

▲ 爸爸抱著3歲女兒哭訴已喝了89罐，致說話長期沙啞。（影片截圖）

會說話至今喉嚨一直沙啞

此時，爸爸和家人才開始對奶粉起疑心，重返「愛嬰坊」質問，發現這款奶粉已經全部下架，還發現有其他受害人，於是他們向相關部門投訴。第一次投訴被要求做筆錄，第二次就稱事件證據不足，令受害人求助無門。

在眾多受害人之中，3歲女童在2年半內，喝下多達89罐最多，爸爸哭稱︰

女兒從會說話到現在，喉嚨一直是沙啞的。

目前，郴州市永興縣已成立工作專責小組，對愛嬰坊母嬰店作全面調查，並安排食用了「倍氨敏」的嬰幼兒前往縣人民醫院免費體檢，對有症狀的嬰幼兒進行診斷治療。

幼童飲用「假奶粉」後致頭骨畸形變「大頭娃娃」，請看【上一頁】

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責任編輯︰林綺玲