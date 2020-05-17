【關愛基金】張建宗指紓困措施將接踵落實　非永久居民最快9月可申請1萬元津貼

▲ 張建宗指紓困措施將接踵落實。

政務司司長張建宗於今(17日)在網誌表示，疫情對本港經濟和民生造成前所未有的衝擊，他作為扶貧委員會主席，很關注基層弱勢社群的壓力，政府會繼續善用資源，落實各項惠民措施，提供更全面、更到位的支援，紓解民困。



張建宗指，立法會日前通過《2020年撥款條例草案》，市民期待發放的1萬元現金，政府會在6月底開始接受登記，大部分合資格市民可於8月底前獲發款項；領取長者生活津貼、綜援、傷殘津貼等，獲發額外一個月金額，即俗稱「出雙糧」，最快可於6月中開始發放。



張建宗說，政府接連推出的紓困措施，未來數月會接踵落實，包括增至3500元的學生學習津貼，已陸續發放。公共交通補貼計劃的每月開支水平，7月至12月期間，由400元暫時放寬至200元，預計約380萬名市民受惠。

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另外，在關愛基金下，向年滿18歲及來港未滿7年有經濟需要的新來港人士派發1萬元，最快9月接受申請，預計可惠及約20萬人，涉及款項超過21億元。向「非公屋、非綜援的低收入住戶」發放一次過生活津貼等措施，將分階段7月初起接受申請。

另外，上周五監警會向行政長官提交報告，張建宗指特區政府整體接納監警會提出的建議，並會由保安局局長成立專責小組認真研究和跟進；惟報告公開之後，坊間又有人指控該報告「撐警」、「扶警」、為警方「漂白」，他指言論再次顯示某些立心不良的人，非要打撃警隊不可。

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責任編輯：洪芷晴