  • 29°C
香港時間 : 2020517日 (週日) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【關愛基金】張建宗指紓困措施將接踵落實　非永久居民最快9月可申請1萬元津貼

社會 11:53 2020/05/17

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

張建宗指紓困措施將接踵落實。

政務司司長張建宗於今(17日)在網誌表示，疫情對本港經濟和民生造成前所未有的衝擊，他作為扶貧委員會主席，很關注基層弱勢社群的壓力，政府會繼續善用資源，落實各項惠民措施，提供更全面、更到位的支援，紓解民困。

張建宗指，立法會日前通過《2020年撥款條例草案》，市民期待發放的1萬元現金，政府會在6月底開始接受登記，大部分合資格市民可於8月底前獲發款項；領取長者生活津貼、綜援、傷殘津貼等，獲發額外一個月金額，即俗稱「出雙糧」，最快可於6月中開始發放。

張建宗說，政府接連推出的紓困措施，未來數月會接踵落實，包括增至3500元的學生學習津貼，已陸續發放。公共交通補貼計劃的每月開支水平，7月至12月期間，由400元暫時放寬至200元，預計約380萬名市民受惠。

【新冠肺炎】陳茂波料4月失業率大幅攀升　市民最快7月中可以收到1萬元

另外，在關愛基金下，向年滿18歲及來港未滿7年有經濟需要的新來港人士派發1萬元，最快9月接受申請，預計可惠及約20萬人，涉及款項超過21億元。向「非公屋、非綜援的低收入住戶」發放一次過生活津貼等措施，將分階段7月初起接受申請。

另外，上周五監警會向行政長官提交報告，張建宗指特區政府整體接納監警會提出的建議，並會由保安局局長成立專責小組認真研究和跟進；惟報告公開之後，坊間又有人指控該報告「撐警」、「扶警」、為警方「漂白」，他指言論再次顯示某些立心不良的人，非要打撃警隊不可。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴

相關文章

25歲工友搭棚墮下身亡　建造業議會主席陳家駒：維修保養佔建造業死亡意外四成
10:56 2020/05/15
25歲工友搭棚墮下身亡　建造業議會主席陳家駒：維修保養佔建造業死亡意外四成
【新冠肺炎】陳茂波料4月失業率大幅攀升　市民最快7月中可以收到1萬元
今日 11:03
【新冠肺炎】陳茂波料4月失業率大幅攀升　市民最快7月中可以收到1萬元
【新冠肺炎】有意見指社署應負責派一萬元予市民　羅致光稱可令社署工作崩潰
今日 11:29
【新冠肺炎】有意見指社署應負責派一萬元予市民　羅致光稱可令社署工作崩潰
公屋 壓力 疫情 行政 編輯 綜援 紓困措施 關愛基金 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
13:12 2020/05/16
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
19:45 2020/05/15
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】
16:55 2020/05/15
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】