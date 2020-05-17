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【家居意外】18個月大男嬰將電池塞入口　電池突然爆炸口腔流血消化道受損

親子 12:15 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

男童誤食電池致電池在口腔中爆炸。

家居意外不容忽視！内地一名1歲半男嬰，自己獨自玩耍時，將一粒電池塞入嘴巴當糖咬，豈料電池突然發生爆炸，男童口腔受傷，流出含有黑色粉末的血液。家人聽到男嬰嚎啕大哭後被嚇壞，立即送到醫院搶救，最後經過幾次手術才康復出院，内地醫生提醒嬰幼兒好奇心比較強，要避免讓嬰幼兒觸碰電池、瓷珠等危險物品。

内地傳媒報道，事發今年3月5日，山東濱州市陽信縣1歲半男嬰貝貝，獨自在房間玩耍時，家人突然聽到「砰」的一聲響，繼而聽到貝貝嚎啕大哭，家人立即趕過去卻被眼前的影像嚇壞，貝貝的嘴巴冒出白色的煙霧，混合黑色粉末的鮮血從口腔內流出，地板上有一節7號電池的空殼，但電池負極的金屬片不見了。

家人立即將貝貝送往當地醫院急救，在醫生完成急症手術後，後期檢查發現孩子消化道的損傷嚴重，又召集口腔合並外科、耳鼻喉、頭頸外科以及燒傷科等多學科專家進行會診。經過多次治療，目前貝貝已經出院回家。

當地的醫生表示，嬰幼兒好奇心重，對危險的辨別能力差，家長要盡量安排適合孩子年紀的玩具，同時要避免電池、小瓷珠等微小東西。

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責任編輯：王明芳

家居意外 手術 損傷

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