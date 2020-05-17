黃大仙祠發現可疑物品　警方到現場引爆傳出爆炸聲　疑為大學收集測量數據之裝置

▲ 嗇色園黃大仙祠發現可疑物品。(網上圖片)

嗇色園黃大仙祠發現可疑物品。今早(17日)9時26分，黃大仙祠職員發現上址放有可疑紙盒，內有電話及電線，遂報警求助。警方接報封鎖現場，疏散約100人，並通知爆炸品處理課人員帶同拆彈機械人到場處理，消防亦到場戒備；事件中，無人受傷。

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消息指，在早上11時，警方於現場引爆可疑物品，並傳出一聲爆炸聲。期間，善信不得進內，只能手持線香於祠園外參拜。

黃大仙警區總督察黎高賢(行動)表示，今早約9時嗇色園職員發現一個銀色金屬盒，面積20 cmx15 cm，高度10cm，內有電線，於是報警，警方到場後疏散100名善信及52名職員，EOD到場處理第一個金屬盒後，發現內有電線連接一部電話及充電器，亦有一個白色膠盒內有電路板經檢查後發現該裝置不是爆炸物品，並在祠內發現多兩個同類型儀器，警方調查後指相信是某大學用來收集測量數據之裝置。

嗇色園董事會主席馬澤華則表示，初步未有接獲大學申請放設装置。

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責任編輯：洪芷晴