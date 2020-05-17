【冷血殺手】男大學生牙籤插肉虐待幼貓　拍片勒索動物義工聲稱1日殺8貓

▲ 山東一名男大學生近日被揭喜歡在家中虐貓，甚至殘酷地用多根牙籤穿透幼貓四肢，讓幼貓哀嗚不已。

貓咪可愛的模樣總會令人大加疼愛，偏偏總有人以冷血的手段虐待牠們，令人髮指。山東一名男大學生近日被揭喜歡在家中虐貓，甚至殘酷地用多根牙籤穿透幼貓四肢，讓幼貓哀嗚不已，他更在網上承認自己曾在一天內殺害8隻貓，行為令人憤慨。

據網民近日披露一條短片，片段中涉事的山東煙台南山學院大一學生王某，用數十根牙籤殘忍地插滿一隻幼貓的四肢，幼貓在片段中不斷發出慘烈的叫聲，而且不能動彈。王某更把相關片段發在動物義工救助群組，並囂稱：「給予70元可免貓一死」，又指自己曾在一天內殺害了8隻貓。

動物義工事後曾上門拯救貓隻，但當時王某即從廚房拿刀趕走他們。據其中一位動物義工徐女士指，相信王某不止虐待了一隻貓，現場的走廊電梯都有血跡，又引述王母指曾親眼看到兒子虐貓，但試圖制止無果，而鄰居亦透露，知道王某會在家裏殺貓，然後從12樓摔到樓下超市的平台上。

事件曝光後，大批網民亦狠批王某行為冷血，更有網民指：「我發80元求你一死」、「今天虐貓明天虐人」，又有網民呼籲要為虐待動物的行為立法，警方已介入調查事件。而王某所就讀的山東煙台南山學院亦表示，證實涉事的王某為該校的2019級學生，校方堅決反對虐待動物的行為，目前已接受王某引咎退學的申請。

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責任編輯:熊詠思