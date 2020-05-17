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【重大事故】洛杉磯中心多棟建築物起火至少10傷　當局定調為「重大緊急事件」

休閒 12:47 2020/05/17

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多棟建築物火勢猛烈，冒出濃煙。

美國加州洛杉磯市中心當地時間5月16日晚上發生爆炸，數棟建築物起火，洛杉磯消防局出動了230名消防隊員赴現場灌救，已知10名消防人員受傷，當局定調為「重大緊急事件」。

綜合外國傳媒報道，事發現場位於東博伊德街（East Boyd Street），該處由於是北美地區最大日僑集散地，又被稱為「小東京」(Little Tokyo)。爆炸發生在當地時間5月16日晚上6時30分，當地消防局接報後，派出230多人到場灌救。

從當地多個傳媒的直播畫面上可見，數棟建築物迅速陷入火海，大火不斷自建築物中竄出，濃濃黑煙覆蓋整個區域。消防員進入火場救火時，現場突然傳出爆炸聲，當局指至少有10名消防員受傷。

當局於晚間7時左右將整起事件升級為「重大緊急事件」（a major emergency），火勢在晚上7時半已獲得控制。

據洛杉磯消防局消防隊隊長透露，大火始於位於洛杉磯市中心博伊德大街的一個名為Smoke Tokes供應商倉庫，業務範圍似乎是製造丁烷蜂蜜油。蜂蜜油（honey oil）又稱大麻油，常利用丁烷從大麻植物中提取，據悉該提取過程十分危險，尤其在密閉空間操作下，稍掌握不好就會引起爆炸和火災。

責任編輯：王俊賢

 

 

 

消防員 洛杉磯 火災

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