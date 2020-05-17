【川崎症】疑新冠肺炎併發川崎症死亡個案激增　英8個月男嬰死前2小時仍展笑顏

▲ 英國一名8個月大男嬰疑因新冠肺炎併發「川崎症」而身亡。

全球新冠肺炎疫情雖有放緩跡象，但歐美最近發現兒童患者中，陸續出現類似「川崎症」的併發病例，全身血管發炎、手腳出疹等。繼美國日前有3名小孩疑因新冠肺炎併發「川崎症」病逝後，英國亦有一名8個月大男嬰因而死亡，相信是同類最年輕的死亡個案。

該名8個月大男嬰的媽媽Kathryn Rowlands，昨日（16日）接受英國《鏡報》訪問時表示，8個月大的兒子Alexander Parsons本身沒有其他疾病，他首先發高燒，出疹如曬傷、淋巴腫大，之後手和腳掌都變紅，當時媽媽以為他感染病毒，遂致電緊急熱線，對方估計他患上腮腺炎。

引發多個冠狀動脈瘤

其後兒子病情惡化，上月6日才被送到一家兒童醫院治療，翌日確診「川崎症」。經深入檢查後，發現他有多個冠狀動脈瘤、動脈異常擴大及積水，至上月25日因動脈瘤破裂（ruptured aneurysm）病逝。

由於防疫措施關係，只有父母其中一人陪伴，令爸爸Jon未能見兒子最後一面。

▲ 父母慨嘆兒子的生命，比媽媽懷孕的時間更短。（相片來源︰JustGiving眾籌網站）

從媽媽在兒子死前2小時拍攝的遺照中可見，兒子仍面露笑容，可惜不久便因動脈瘤破裂，死於媽媽的懷抱中。

想不到懷孕的時間，比兒子的生命更長，我的生命不再完整了……

川崎症病因至今不明

父母現正等候驗屍結果，他們希望政府聽取科學家意見，研究新冠肺炎與川崎症的關係。

川崎症是罕見兒童疾病，病人多為5歲以下小孩，病因至今仍然不明，病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等，可以攻擊心臟，足以致命。

歐美達數百宗 患者5至14歲

至今已有6個歐洲國家及美國14個州份，出現了數百宗同類病例，其中英國已有逾百例，患者主要是5歲至14歲之間，專家相信與新冠肺炎併發有關。

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責任編輯︰林綺玲