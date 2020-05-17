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【豪宅曝光】周海媚居北京萬呎別墅愛犬為伴　「最美周芷若」助養孤兒感受母愛【有片】

娛樂 13:26 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

周海媚北京豪宅曝光。

現年53歲周海媚（海味），曾演出多齣經典劇集，近年在內地憑《武則天》、《倚天屠龍記》滅絕師太角色深受歡迎，並長居內地發展。最近開設個人影片頻道的周海媚，常分享在家日常生活，海味在北京的萬呎別墅因而曝光，雖然獨居豪華大宅，但海味並不孤單，因有自己最疼愛的狗兒為伴。

參加1985年香港小姐入行的周海媚，過去在TVB拍過不少經典劇，包括《義不容情》、《今生無悔》等，93年演台灣版《倚天屠龍記》，更被觀眾封為「最美周芷若」。

周海媚在北京的家有過萬呎。（影片截圖）

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近年海味主力在內地發展，同時轉戰內地視頻網站，她的視頻網站已有350萬粉絲，人氣高企。

海味的粉絲最有興趣，可說是周海媚經常拍短片大方分享家居生活，其萬呎豪宅經常曝光，從片中可見海味的大宅以古典歐式為裝修風格，充滿端莊典雅、高貴華麗感覺！

視愛犬為家人，狗狗好幸福。（影片截圖）

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海味的家除有巨型客廳和飯廳，家中巨廳可容納三張大梳化。而跟3頭愛犬同住的她，對毛孩亦視如家人寵愛有加，安排了一間約200呎起居室給愛犬休息，房間內有雙人大床，更有採光明亮通風的門窗。

海味會為愛犬親自做Spa。（影片截圖）

周海媚又常親自為愛犬沐浴，狗狗更享專屬做SPA的透明浴缸，比不少寵物店更豪華。

家有三頭愛犬的海味，為毛孩設起居室。（影片截圖）

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海味又公開了自己的超豪衣帽間，房中有兩排衣櫃並列，放滿海味的的晚服、飾物、鞋履等，不少女生大表羡慕。

海味展示她的衣帽間。（影片截圖）

患紅斑狼瘡症受困擾

花旦級的周海媚，現實中受過不少風浪，1998年正值事業高峰時，患上紅斑狼瘡症，為了養病曾暫停工作一段長時間。

後來她轉戰內地拍劇，為了控制病情，海味一直維持低工作量，避免身體負荷太大。

海味的睡房走簡約風。（影片截圖）

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周海媚在圈中傳過多段戀情，包括呂良偉、黎明、林偉亮、永瀨正敏等，不過早年她只承認曾去辦過結婚的呂良偉。

有傳海味因病而錯失兩段感情，包括跟當年迪生集團執行董事伍士榮感情變淡，其後於2010年又因為受病情困擾，與當時的內地建築師男友分手收場。

閒時會在家下廚。（影片截圖）

性格樂觀的海味，曾稱雖然經歷生病的痛苦，但也因此明白好好保養身體的重要性，故無論在運動還是飲食方面，都養成了良好習慣，致外表顏值依然甚高。
自跟內地建築師男友結束12年情後，更樂得自在，曾拍片坦言享受單身：「不用找個男人在身邊，礙手礙腳！」

另外，周海海曾自揭10多歲時便發現天生血小板低，如生育會有生命危險，所以她很早就放棄生小朋友的念頭。

周海媚祖先是滿洲鑲白旗滿族人。

現時她為內地的「希望之家」兒童福利院助養過不少小朋友，亦曾為患病孤兒支付手術費及醫藥費，即使不婚不育依然可享受母愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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