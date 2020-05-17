【自得耆樂】高錕離世後居港靠運動養生　高黃美芸：網球打得好就很開心

▲ 高黃美芸靠運動養生。（圖片來源：《駿步人生》授權）

人生踏入下半生旅程，最重要是活得自由自在。「光纖之父」高錕教授的妻子高黃美芸接受《駿步人生》專訪，高太現年85歲仍然精力充沛，她熱愛生活熱愛運動，至今仍保持打網球及跑步習慣，早前更嘗試玩滑翔傘，閒時喜歡追看「韓劇」，坦言「我未必想長命百歲，有足夠精神打波便好。」

高錕教授一年半前離世，子女都定居在美國，但剩下妻子高黃美芸在香港生活，她卻毫不寂寞。高太年屆85歲仍精力充沛，與她長年保持良好生活習慣息息相關，她每日早上六時起床，定時作息、運動和飲食，午後通常來個小睡。年輕時喜歡行山，現在雖然體力上應付不了行山，她卻依然堅持運動的習慣：

每星期打兩至三次網球，每次兩小時，打得好就很開心，回家後會開心一整天；下雨天就會跑步，大約跑一小時。

活到老，學到老，運動到老。60歲之齡依然無懼一試滑翔傘，體驗飛鳥翱翔天際的自由，她說，

我會鼓勵大家，年輕時候保持心境開朗，一直保持下去，就會開心一輩子。好像做運動，待70歲才開始，就欠缺耐性做下去了。

飲食健康最愛「煲」韓劇

運動以外，高太的飲食要訣原來始於年幼子女的勸告：「子女十多歲時，從課堂上學懂多鹽、多油的飲食對身體不好，回家告知我們，我跟高校長就聽話了。」從那時起，她便養成少鹽、少油，多吃蔬果的健康飲食習慣，更苦口婆心勸告大家：「飲食健康、多做運動，有可能減低年紀大患上腦退化病的風險。」

閒來無事，高太也愛「煲」韓劇，午飯或晚飯後，都會追看一兩集。她特別喜歡看偵探題材，也愛看劇中女主角的時尚造型及華麗服飾，對講述經營生意的情節也甚感興趣，「可以學做生意」，笑言「看劇長知識。」

與高錕鶼鰈情深60年

高太與高錕鶼鰈情深60年，自高教授2004年確診患上腦退化症，高太肩負起照顧者的角色，她坦言患病初期也深感彷徨，「高校長患病初期，我也深感徬徨，加上自己耐性不足，難免向他發脾氣。每當我發脾氣時，看到他很害怕的樣子，我漸漸知道自己錯了，開始學習以笑相待，就算是假的，也要裝下去。如是者，一扮便數年，不知不覺間，假笑也變成了真笑。」

當時社會對腦退化症認識不足，亦欠缺對患者及照顧者的支援，觸發夫婦二人成立慈善基金的念頭，「高錕慈善基金」遂於2010年正式成立，為病患者、家屬和照顧者提供協助，並與本港各相關組織合作，冀望善用資源，提高護理水平。基金成立10年間，高太堅持每月跟員工開會，籌劃講座及活動。

人生踏入晚年，高太笑言來生要做一隻飛鳥，自由自在，天空任我行。「飛」的背後，她有一種自得「耆」樂的生活態度。

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責任編輯：王俊賢