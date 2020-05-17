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【大媽播毒】港鐵無品乘客「口水戰」播毒　大媽口罩穿窿講電話大叔拉低打噴嚏

休閒 16:05 2020/05/17

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

港鐵一對大媽大叔亂戴口罩令人側目，其中左邊的大媽戴上穿窿口罩講電話。

新冠肺炎疫情未止，本港近日亦再現本地感染確診個案，「除罩之日」仍遙遙無期。昨日（16日）有網民乘搭港鐵時，見到有兩位大媽大叔乘客亂戴口罩，大叔拉低口罩打噴嚏，而大媽更引人注目，其口罩竟然開了2個窿抖氣，戴完等於無戴。

該名男網民拍下這對奇人的相片，放上facebook群組《西環變幻時》直指，右邊的大叔拉低口罩，用手掩住打噴嚏，再抹落大腿西褲上；而左邊的大媽更出眾，竟在口罩開2個窿抖氣，期間還講電話噴口水，行為令人側目。網民形容︰

 呢個唔係口罩，只係面罩！

大媽與大叔之間的距離不足1.5米，未知兩人是否認識。

【無品大媽】除罩狂咳隨地吐痰擤鼻涕抹欄杆　屯門大媽被指缺德反駁：我唔覺羞恥

網民斥︰白白浪費2個口罩

相片引來網民不惑不解，直斥兩人當口罩是裝飾品，行為衰過不戴口罩，「白白浪費咗兩個口罩」、「右邊男人我當焗拉咗落嚟，但個女人咩事？」

有網民認為大媽的穿窿口罩，似面膜多過似口罩，「戴口罩定戴面膜」，難道口罩穿窿講電話，接受會比較好？

有人更認為，大媽與大叔是天作之合，「好合襯，要結婚」，更笑言要「雙雙化蝶」︰

一段浪漫嘅愛情故事就由呢一刻經飛沫展開。

更多無品大媽報道，即睇︰

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責任編輯︰林綺玲

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