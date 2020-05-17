【首置盤】市建局額外安排獨立顧問驗樓　首批100組業主即將收樓

▲ 紅磡煥然懿居的地鋪及商場正進行招租程序。（程志遠攝）

首置上車盤、紅磡煥然懿居上月底落成，已展開交樓程序。市建局稱，截至本月15日，已將約100封成交通知書寄予買家，買家完成轉名手續後，便可預約簽收單位。

市建局行政總監韋志成今（17日）於網誌表示，煥然懿居的建造及裝修工程於去年12月大致完成時，市建局隨即驗收。局方特別委聘多一家專長於樓宇檢驗的顧問，作為市建局和承建商以外的第三方的專業人士，從獨立、不偏不倚的角度，為項目進行全面和徹底質素審查，進一步加強對項目品質監控。

【首置盤】煥然懿居入伙 市建局推收樓APP助業主驗樓

韋志成稱，獨立顧問的檢驗範圍廣泛而仔細，涵蓋全部住宅單位、平台及公用地方，需檢驗細項超過500項。由於檢驗項目繁多，相對於一般顧問，僅以書面記錄形式跟進驗樓事項；市建局委託了一家資訊科技公司，提供一套智能驗樓系統，將需檢驗的事項分門別類編入清單，顧問驗樓時便能按清單上的項目，作詳細檢視，確保沒有遺漏。

倘發現有事項欠妥善，例如空鼓、裂紋、生鏽或損壞等，可即時以系統拍攝、標示位置以作記錄，交予承建商跟進修繕；並於修繕工作完成後，利用系統逐項點收。這套智能驗樓系統，可確保單位在交付業主前，整個品質檢驗、修繕跟進及點收的流程，能系統化地記錄和妥善存檔，以備日後覆核。

▲ 煥然懿居的平台花園，栽植了兩棵沉香樹，其中一棵早前已開花結果。（市建局圖片）

韋志成：盼予業主品質優良的居所

獨立檢驗顧問會為整個項目進行最少3次全面檢查，確保要求承建商跟進的事項，已獲妥善處理。之後項目才會交予物管公司，為每個單位作最後驗收和清潔，完成後才可交付買家。

這多重品質監控的程序，加上市建局為便利業主檢收單位和跟進修繕而推出的智慧程式及服務，韋志成稱，旨在希望予首置業主一個品質優良的居所，以至生活環境。

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責任編輯：吳卓峰