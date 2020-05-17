丈夫離世年半　高錕太太：飲食健康做運動可防腦退化

▲ 馬會《駿步人生》訪問「光纖之父」高錕的妻子高黃美芸。（馬會圖片）

一年半前，高錕教授離世，剩下妻子高黃美芸在香港生活。高太現年85歲，兩名子女也定居外國，即使獨自在港卻毫不寂寞。她透露喜歡運動，仍習慣打網球和跑步；早年更一度玩滑翔傘，迎著清風飛越高山峻嶺，笑言來生要做一隻飛鳥。「飛」的背後，她有一種自得「耆」樂的生活態度，也愛追韓劇睇靚衫。

高黃美芸接受馬會刊物《駿步人生》訪問，談到其養生之道，以至跟丈夫離世前的最後相處點滴。她透露高錕1年半前離世，之後她獨自留港生活，每天清早6時起床，午後通常會小睡，養生之道在於自小建立良好的生活習慣，至今仍會打網球和跑步，每星期打2至3次網球，每次2小時；下雨天就跑步、約1小時。

好像做運動，待70歲才開始，就欠缺耐性做下去了。

她曾於60歲時，試過玩滑翔傘的滋味，翱翔天際。她稱若然轉世，來生想做鳥兒，飛來飛去，十分自由；但形容牠們需要覓食，又會被捕食，（生活）都幾辛苦。她年輕時，尤愛跟家人或友人結伴行山，最愛獅子山、八仙嶺景色；也愛外國風景，例如瑞士的美景。

高黃美芸飲食之道

高太稱，早年獲子女「告誡」，飲食習慣變為少鹽、少油，多吃生果及蔬菜。她相信，倘飲食健康、多做運動，有可能減低年紀大患上腦退化病的風險。

不過她也有饞嘴的一面，憶述當年英國正值打仗，很窮很窮，媽媽會叫她去買麵包。捧着熱烘烘新鮮出爐，外皮脆脆、內裡熱呼呼的麵包，邊走回家邊偷吃，回家後給媽喊打...

愛煲韓劇 專吼女角造型

高太稱，閒時愛「煲」韓劇，特別愛看偵探題材，也愛看劇中女主角的時尚造型，以及華麗服飾；她對講述經營生意的情節也甚感興趣，認為「可以學做生意」。

她又透露選擇留港原因，稱對年長人士而言，最重要是醫療服務，這方面香港的確很不錯。反觀美國，她指醫療水平也不錯，但患者需自行承擔部分醫療開支，這對退休人士來說，是一大負擔。

再者，在香港容易聘得家庭傭工照顧生活，日常起居比較方便。

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責任編輯：吳卓峰