【新冠肺炎】袁國勇研究團隊以倉鼠作實驗　證佩戴外科口罩感染機率大減40至50個百分點

▲ 袁國勇研究團隊以倉鼠做實驗，證實佩戴外科口罩有助降低感染新冠肺炎的機率。(梁偉榮攝)

國際傳染病學權威袁國勇指港人面對新冠肺炎疫情，可能未來一年仍要日日戴口罩以防感染。其領導的港大醫學院微生物學系研究團隊，利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，發現佩載外科口罩能有效減低感染新冠病毒，認為研究結果對控疫具有重要意義，並在國際科學期刊《臨床傳染病》在線發表。

袁國勇的研究團隊，以受新冠病毒攻毒實驗的倉鼠和沒有接受攻毒實驗的倉鼠放進封閉的系統單位中，每個單位內設有兩個不同的籠子，兩籠之間由有孔隔板隔開，單向氣流可從一籠子經隔板進入另一籠子。

研究人員在兩籠之間放置外科口罩作分隔，並研究其效果。除臨床評分外，研究人員還測試了倉鼠的病毒數量，病理變化和病毒核衣殼抗原的多少。

結果顯示：

沒有接受攻毒實驗的倉鼠被非接觸性傳播的感染率是66.7％（10/15）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠或沒有接受攻毒實驗的倉鼠其中一組，其感染率大大降低至25％（6/24，P = 0.018）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠，沒有接受攻毒實驗的倉鼠的感染率亦顯著降低至僅16.7％（2/12，P = 0.019）。

與直接接受攻毒實驗的倉鼠的嚴重患病表現不同，經由非接觸性感染的倉鼠臨床評分明顯較低，病理變化較輕，呼吸道組織中病毒核衣殼抗原亦較少。

袁國勇的研究團隊認為，有關實驗結果顯示，新冠肺炎可透過呼吸道飛沫或空中飛沫核傳播，而佩戴外科口罩可有效減低這種非接觸性傳播，特別是當感染者戴上口罩時。 在經由非接觸性感染的倉鼠中，以外科口罩作分隔的組別，其臨床體徵和病理變化明顯較微。

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記者：楊玉珠