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高錕2004年確診腦退化　遺孀談相處：要學習以笑相待

社會 14:45 2020/05/17

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

馬會《駿步人生》訪問「光纖之父」高錕的妻子高黃美芸。（左，資料圖片）

「光纖之父」高錕1年半前離世，妻子高黃美芸現年85歲，在港生活。她接受馬會刊物《駿步人生》訪問，談到跟丈夫離世前的最後相處點滴，以至其養生之道

高錕於2004年確診腦退化症，她憶述丈夫患病初期，她深感徬徨，加上自己耐性不夠，難免會對他發脾氣。但她續稱，當自己發脾氣時，會看到高錕感到很害怕的樣子，之後就漸漸知道自己錯了，開始學習以笑相待：

就算是假的，也要裝下去。

如是者，一扮便數年，不知不覺間，假笑也變成了真笑。

高錕太太：飲食健康做運動可防腦退化

高錕夫婦於2010年，成立「高錕慈善基金」；這10年間，高太堅持每月跟員工開會，籌劃講座及活動，旨在提升社會對腦退化症的認識，同時支援患者及照顧者。

高太稱，感激馬會支持成立「賽馬會高錕腦伴同行」流動車服務，流動車提供多元化設備，有護士及社工當值，走遍全港18區，目標是及早識別患者及安排社區護理服務。

在沙田，馬會早年成立本港首間照顧腦退化症患者的中心「賽馬會耆智園」，為患者及其家屬提供適切的服務及訓練，減慢患者的衰退速度，以及紓緩家屬的身心壓力。高黃美芸稱，隨着香港人口老化，患腦退化症人數上升，實在需要更多社福支援服務。

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責任編輯：吳卓峰

養生 壓力 認知障礙症 腦退化

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