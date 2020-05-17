【高錕太太】年輕時是「虎媽」要求子女考A+　高黃美芸勉勵年輕人不要放棄追夢

▲ 高太坦言年輕時是一名虎媽。（圖片來源：《駿步人生》授權）

「光纖之父」高錕教授的妻子高黃美芸接受《駿步人生》專訪，既分享自己堅持運動養生，也分享了自己的育兒之道。高黃美芸坦言自己是個「虎媽」，對子女的要求很高，她也寄語年輕人應該有夢想，不要因為困難而放棄追夢。

高錕教授與太太高黃美芸鶼鰈情深60年，一子一女早已成家，共有3名孫兒，子女跟孫女均定居在美國。談到育兒之道，高太自言年輕時的自己是一名「虎媽」，對子女要求甚高：

那時候，時刻都要求子女要做得成功。女兒長大後不忘向我投訴，說讀書時考取數個A都被嫌棄，要求她要考得A+。

子女現在為人父母，高太指子女對孫兒的教育也像年輕的她，只是沒有她「那麼嚴格。」

高錕教授一年半前離世，高太沒有前往美國，而是選擇留在香港。高太透露選擇留港原因，稱對年長人士而言，最重要是醫療服務，這方面香港的確很不錯。反觀美國，她指醫療水平也不錯，但患者需自行承擔部分醫療開支，對於退休人士來說，是一大負擔。

與子女孫兒相隔千里，卻多虧丈夫研發的的光纖技術，打破地域界限，令她可以與家人聯繫無間。

WeChat、WhatsApp都是免費的，透過鏡頭就可以看到孫兒走來走去。

作為香港中文大學前任校長的妻子，高太同樣關心香港年青人。她認為年輕人應該有夢想，不要因為找工作困難、或是居住環境擠迫等問題而放棄追夢。

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責任編輯：鄺嫻