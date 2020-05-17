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【新冠肺炎】今日再多2位病人出院　至今共有1024名確診病人康復出院

社會 16:54 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報12宗懷疑個案，現時共有41位病人正在留院接受隔離治療。(梁偉榮攝)

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日(17日)增至少3宗確診個案，均為外地輸入；亦錄得1宗海外確診個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報12宗懷疑個案，現時共有41位病人正在留院接受隔離治療；今日再多2位病人出院，至今共有1024名確診病人康復出院。現時共有25名確診病人分別於9間醫院留醫，其中1人情況危殆、3人情況嚴重，其餘21人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1219 張，使用量為36%；負壓病房數目為659間，使用量為52%。

何婉霞指，屯門醫院一間負壓病房於今早因警鐘誤鳴，故房間空調及負壓系統停止評作，消防處到場後發現其實並無火警發生；1小時15分鐘後，即直到早上8點50分，運作回復正常。

她指，當時病房有5位病人，其中位因對病毒呈陰性反應，故正等候返回正常病房；另外2位則各自在單人隔離病房，即當時沒有確診新型冠狀病毒病人留在房間，而醫院亦早已暫時探訪服務，經醫院評估後認為事件的傳聞風險非常低。

何婉霞表示，今次屯門醫院事件與日前北區醫院的情況不同，因為當火警鐘聲響起時，需要第一時間疏散病人，而火警鐘誤鳴會導致抽風系統暫停，因為據消防處規定，醫院遇到火警時要暫時抽風系統，否則會令火警現場的濃煙蔓延。今次事件要待機電署調查及提交報告，料需要一段時間。

另外，何婉霞稱，知道不少病人家屬均希望放寬醫院的探病限制，她指醫院目前仍要評估感染風險，正考慮逐步將有關限制放寬，可能會先開放康復醫院的探病安排，而探病人數亦會有限制，市民亦需提早預約，希望可避免人流大增。

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記者：洪芷晴

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