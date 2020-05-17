【巴士怪客】太和男子搭巴士專坐女生隔離　受害女生親述經過：扮瞓博懵

▲ 有大埔女街坊近日在網上指控，一名可疑男子每早都在同一班巴士上向其他女乘客裝睡「抽水」。

不少女士乘搭交通工具記得要格外留神，懂得好好保護自己。有大埔女街坊近日在網上指控，每早在太和搭乘巴士上班時，在四周仍有空位的情況下，曾被一名可疑男子坐在她身旁疑似裝睡「抽水」。其後，她發現對方每早都搭乘同一班巴士，並以同一手法向其中3名經常搭同班車的女乘客「抽水」，她呼籲各位女士要多留意，且要懂得保護自己。

四周有空位仍坐旁邊

該名女事主上周五（15日）在facebook群組「大埔 Tai Po」指，自己近期才由72號巴士轉搭272E號巴士上班。然而，她發現一名每早7時40分於太和總站上車、並在長沙灣廣場對面下車的可疑男子。他每次總是特意等到全部人上車，並觀察過每名女乘客後，自己才再上車。

最初，他先會在巴士下層就坐，直至巴士駛過文娛中心的車站後，就會走上上層，坐在他早已鎖定的對象旁邊，有次他終於坐在這次的女事主的旁邊。據女事主憶述，當時由於四周亦有空位，所以本身已對該男子特意坐在自己旁邊感到奇怪，但當時不疑有他就繼續聽歌。

沒想到對方在車程上卻愈坐愈近，即使女事主曾經嘗試改變坐姿，但對方亦未有反應，最後更假裝睡覺，「（男子）個頭攝咗係兩張櫈位中間」，但女事主卻發現原來他根本沒有入睡。

網民鼓勵事主下次要當場舉報

女事主指當時曾向車長投訴，車長僅叫她報警處理，加上自己當時正在趕上班，又不想為其他乘客帶來阻礙，最後決定「放生」對方。自此之後，該男子儘管未有再坐在女事主隔離，但似乎已另外鎖定了3名同樣每天早上會搭乘同一班車的女乘客，「輪住坐喺個3個女仔隔離！都係做埋同一個動作，扮瞓博懵 ！我都見有人已經開始留意到佢」，女事主最後又呼籲「希望各位姐妹廣傳！同埋學識保護自己！」

事件曝光後，不少網民均感謝女事主的提醒，又建議下次可挺身而出舉報對方，並指「你當時講出聲一定大把人幫你」、「遲到呢啲好小事，唔係嘅話佢會愈嚟愈大膽」、「千祈唔好覺得阻住成車人，因為呢啲人真係唔可以放過」，女事主亦回應指後悔自己放生對方。

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責任編輯:王俊賢