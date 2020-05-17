【愛巢曝光】傳陳豪3千萬續約成TVB最高薪藝人　跟陳茵媺為子女月租7萬港島豪宅

▲ 傳陳豪成為TVB最高薪藝人。

最近有報導重返TVB拍攝《陀槍師姐2020》的陳豪，去年早以3,000萬加上包薪制續約無綫，在疫情下陳豪依然水漲船高。忙於拍劇的陳豪，照顧3個子女的責任，全交由愛妻陳茵媺（Aimee）負責，近日疫情下多留在家中的Aimee，亦常在社交平台紀錄生活日常，令居於港島南灣的豪宅曝光。

雖然因疫情關係，不少藝人都工作暫停，陳豪卻依然是大忙人，縱使廣告和出席活動工作減少，但他正忙於拍無綫新劇《陀槍師姐2020》，跟滕麗名合作，努力賺錢養家。

▲ 疫情前陳豪夫婦曾在家中舉行親子派對。（取自IG）

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擁一家五口的陳豪，曾坦言生活開支不少，早前有傳媒報導，陳豪去年以以3,000萬續約無綫，且是包薪制，即使未有開工，每月也可拿6位數月薪，成為無綫最高薪酬的藝人。在不景市道下，陳豪相信未有太大的經濟壓力。

▲ 陳茵媺家中客廳放滿子女的合照。（取自IG）

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投資有道的陳豪跟陳茵媺，13年以逾3000萬購入大埔比華利山一個近2500呎的大單位，婚後一直住在比華利山豪宅。

但數年前為了三個子女可入讀港島區國際學校，因此將比華利山單位以6萬元租出，全家再搬往港島，入住月租七萬的南灣嘉麟閣。

▲ 陳豪一家五口租住南灣豪宅。（經濟日報圖片）

陳豪曾表示雖然租金貴了，但他每日可以方便送子女上學，省了時間就等如金錢。

近日丈夫開工拍劇，陳茵媺留家湊3名子女，疫情前一家五口常舉行親子派對，跟其他家長和小朋友見面，不過近日Aimee跟子女多留在家中，母子相處時間更多。

▲ Aimee在客廳搭攝影器材，可見客廳相當偌大。（取自IG）

Aimee早前還把家中大廳變身影樓，自己搭建拍攝器材，自拍家庭美照，又將多張個人靚相放上IG，分享她的悠閒生活。

▲ Aimee曾邀請子女跟同學在家中一同玩耍，家中外望景色怡人。（取自IG）

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從之前Aimee曝光的家庭照中，可見一家五口的愛巢相當闊落，陳茵媺曾跟一大班小朋友整蛋糕，外望翠綠山景，亦不會顯得擠迫。

▲ 早前Aimee在家中為孩子慶生。（取自IG）

陳茵媺跟陳豪相戀十年，依然十分恩愛，Aimee曾稱每年都會安排一次二人旅行，暫時放下手上工作，並安排好處理好子女事項，夫妻專心地到外地旅行，令愛情保鮮，不過在疫情下，二人的放閃旅行還要再等一段時間。

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