  • 29°C
香港時間 : 2020517日 (週日) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【愛巢曝光】傳陳豪3千萬續約成TVB最高薪藝人　跟陳茵薇為子女月租7萬港島豪宅

娛樂 16:50 2020/05/17

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

傳陳豪成為TVB最高薪藝人。

最近有報導重返TVB拍攝《陀槍師姐2020》的陳豪，去年早以3,000萬加上包薪制續約無綫，在疫情下陳豪依然水漲船高。忙於拍劇的陳豪，照顧3個子女的責任，全交由愛妻陳茵薇（Aimee）負責，近日疫情下多留在家中的Aimee，亦常在社交平台紀錄生活日常，令居於港島南灣的豪宅曝光。

雖然因疫情關係，不少藝人都工作暫停，陳豪卻依然是大忙人，縱使廣告和出席活動工作減少，但他正忙於拍無綫新劇《陀槍師姐2020》，跟滕麗名合作，努力賺錢養家。

疫情前陳豪夫婦曾在家中舉行親子派對。（取自IG）

【投資理財】佘詩曼持4物業身家逾1.4億　自住西貢獨立屋市價翻倍

擁一家五口的陳豪，曾坦言生活開支不少，早前有傳媒報導，陳豪去年以以3,000萬續約無綫，且是包薪制，即使未有開工，每月也可拿6位數月薪，成為無綫最高薪酬的藝人。在不景市道下，陳豪相信未有太大的經濟壓力。

陳茵薇家中客廳放滿子女的合照。（取自IG）

【齊心抗疫】陳茵媺在家慶祝39歲生日　愛妻號陳豪獻吻公開放閃

投資有道的陳豪跟陳茵薇，13年以逾3000萬購入大埔比華利山一個近2500呎的大單位，婚後一直住在比華利山豪宅。

但數年前為了三個子女可入讀港島區國際學校，因此將比華利山單位以6萬元租出，全家再搬往港島，入住月租七萬的南灣嘉麟閣。

陳豪一家五口租住南灣豪宅。（經濟日報圖片）

陳豪曾表示雖然租金貴了，但他每日可以方便送子女上學，省了時間就等如金錢。

近日丈夫開工拍劇，陳茵薇留家湊3名子女，疫情前一家五口常舉行親子派對，跟其他家長和小朋友見面，不過近日Aimee跟子女多留在家中，母子相處時間更多。

Aimee在客廳搭攝影器材，可見客廳相當偌大。（取自IG）

Aimee早前還把家中大廳變身影樓，自己搭建拍攝器材，自拍家庭美照，又將多張個人靚相放上IG，分享她的悠閒生活。

Aimee曾邀請子女跟同學在家中一同玩耍，家中外望景色怡人。（取自IG）

【經典重溫】陳茵媺穿內衣性感演《法證先鋒III》　靚媽Aimee靠3招保持好身材【有片】

從之前Aimee曝光的家庭照中，可見一家五口的愛巢相當闊落，陳茵媺曾跟一大班小朋友整蛋糕，外望翠綠山景，亦不會顯得擠迫。

早前Aimee在家中為孩子慶生。（取自IG）

陳茵薇跟陳豪相戀十年，依然十分恩愛，Aimee曾稱每年都會安排一次二人旅行，暫時放下手上工作，並安排好處理好子女事項，夫妻專心地到外地旅行，令愛情保鮮，不過在疫情下，二人的放閃旅行還要再等一段時間。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【豪宅曝光】周海媚居北京萬呎別墅愛犬為伴　「最美周芷若」助養孤兒感受母愛【有片】
今日 13:26
【豪宅曝光】周海媚居北京萬呎別墅愛犬為伴　「最美周芷若」助養孤兒感受母愛【有片】
【豪宅曝光】直擊袁偉豪張寶兒6千萬愛巢　2千呎4房大屋每月供款13萬起【有片】
16:08 2020/05/13
【豪宅曝光】直擊袁偉豪張寶兒6千萬愛巢　2千呎4房大屋每月供款13萬起【有片】
【賭王豪宅】何超蓮8千呎豪宅曝光　賭王千金家中私人花園如公園
14:23 2020/05/04
【賭王豪宅】何超蓮8千呎豪宅曝光　賭王千金家中私人花園如公園
娛樂人物職業 陳豪 陳茵媺 演員 豪宅 陀槍師姐 比華利山 嘉麟閣 南灣 TVB

最高瀏覽

【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
13:12 2020/05/16
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
19:45 2020/05/15
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】
16:55 2020/05/15
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】