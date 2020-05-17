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【新冠肺炎】今日會有印度包機返港　梨木樹邨確診個案源頭暫未有頭緒

社會 17:04 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日會有印度包機返港，她指與較早前的包機安排一樣。（梁偉榮攝）

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（17日）公布新增3宗外地輸入確診個案，衞生防護中心在記者會交代詳情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日會有印度包機返港，她指與較早前的包機安排一樣，會為所有乘客收集口水後，將他們送去檢疫中心，並需要接受隔離14日。她又指，已於梨木樹邨派出3000個樣本樽給居民及補習社人員，暫時收回1000個樣本，全部都是呈陰性，該群組的源頭，暫時未有頭緒；至於是否會放寬與內地相關的檢疫措施，張竹君重申要視乎兩地疫情發展。

張竹君指，本港20多日前錄得本地個案，直至近日又再錄得本地感染群組，證明此病的特性是患者可以沒有或只得輕微病徵，難以發現，相信部分可透過檢測系統找到病人，而有部分或需一段時間才能發現。她指出，現時為社區做大型檢測，或有幫助評估整體香港情況。

【新冠肺炎】新增3宗外地輸入確診　均屬巴基斯坦返港個案

至於是否逐步恢復醫管局的正常服務， 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞重申，要留意疫情發展，在可行情況平衡感染控制與服務承載能力，首階段是恢復診斷服務；第二階段是門診及日間服務，支援病人出院覆診，第三階段是預約手術，醫護人員需要使用較多個人保護裝備，要兩手準備。

【新冠肺炎】今日再多2位病人出院　至今共有1024名確診病人康復出院

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記者：洪芷晴

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