【簡易種菜】日本蔥食完用一個樽仔翻種　小儀大讚︰5日長高剪完再生

▲ 小儀推介簡易種植日本蔥的方法。

知慳識儉的靚媽靚姐們，近期去日式超市都愛買一款可翻種豆苗，原來有日本蔥都一樣可以！商台DJ小儀昨日（16日）在facebook分享了種蔥方法，進食前剪剩根部，放在器皿中用水浸著，不出5日就長出新蔥，令小儀不禁大讚可以無限食日本蔥！

小儀將翻種日本蔥的過程放上其facebook專頁分享，透露是前商台節目《組band時間》的主持Inti教路，並送她一札日本蔥。已為人母的Inti指出，將蔥先剪去上截入盒慢慢食，留返部用水浸住再種。

只需一個樽仔加水種5天

小儀以一個類似盛載布甸的高身玻璃樽仔，用多於一半的水浸著，並放到窗邊種植，讓陽光照入。不出5天，日本蔥已長得高大可以收成。

之前嗰啲都未食晒呀！咁我就源源不絕有日本蔥食喇！

▲ 有網民指小儀加水太多，浸到根部對上2寸左右便可。（小儀facebook圖片）

帖文獲得2千多人讚好，不少網民留言查詢購買點，有人解答日本蔥在某大型日本超市有售，30多元一束，可翻種。

小儀︰要每日換水防發臭

有經驗網民指出，小儀加太多水，「浸到根部對上兩寸左右就好啦，如果唔係好易爛。」有人也提點她要勤力換水，否則好臭，小儀回覆有日日換，甚至一日換兩次。

有人則好奇香港的蔥能否翻種，暫未有人試過「種葱得葱」。

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責任編輯︰林綺玲