【保就業計劃】港府委聘「保就業」計劃代理人　申請後四星期內向僱主及自僱人士發放第一期補貼

▲ 政府於今（17日）宣布委聘羅兵咸永道諮詢服務有限公司（羅兵咸永道）出任「保就業」計劃代理人，協助推行計劃。(經濟日報資料圖片)

政府於今（17日）宣布委聘羅兵咸永道諮詢服務有限公司（羅兵咸永道）出任「保就業」計劃代理人，協助推行計劃。



政府發言人稱，代理人會協助政府適時有效地推行整個『保就業』計劃，目標是在收到申請後的三至四星期向僱主和自僱人士發放第一期補貼。」



代理人的職責包括協助政府制定「保就業」計劃的工作流程、設計接受網上申請的網站、處理和審核申請、計算補貼、資助回扣和罰款額、透過熱線、電郵和服務處解答申請人的查詢，以及在申請期前後核查個案。代理人也會和強積金受託人與其他持分者緊密合作，確保迅速而謹慎地處理申請。



政策創新與統籌辦事處上月邀請了香港主要的專業會計師事務所，就計劃的代理人服務提交建議書；遴選程序已完成，羅兵咸永道獲聘為「保就業」計劃的代理人。

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行政長官林鄭月娥早前公布第二輪「防疫抗疫基金」，「保就業」計劃是其中一項重要措施，透過向僱主提供有時限的財政支援，以保留原本可能因為2019冠狀病毒病疫情而會被遣散的僱員。合資格的僱主可獲為期六個月的工資補貼，第一期補貼涵蓋2020年6月至8月；合資格的自僱人士可申領一筆過7,500元的資助。合資格的僱主和自僱人士可在2020年5月25日至6月14日期間，透過專用網站提交第一期補貼的申請。

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責任編輯：洪芷晴