【DSE歷史科】歷史科教師及考生不滿取消試題　考生憂降級　教師擔心影響教學

▲ 多名歷史科前線教師、現屆及歷屆考生今（17日）召開記者會，對於教育局要求取消具爭議試題的做法表達不滿。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）歷史科其中一條涉及中日關係的試題引起爭議，有教師指試題的參考資料立場並非如坊間所指的「一面倒」，而是「有正有反」，認為試題符合相關課程及評估指引，斥教育局未經專業討論貿然要求取消試題。有應屆考生認為取消試題會對所有考生均會造成不公，多位教師亦擔心事件會影響日後教學。

今屆歷史科卷一其中一條必答題問及考生是否同意「1900-45 年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，多名歷史科教師、歷屆及現屆歷史科考生，對於教育局要求考評局取消該試題表達不滿。

教協理事、歷史科老師張往表示，試題沒有限制考生立場，考生須按自己已有知識作答，不一定要認同參考資料的立場。他不認同坊間指試題參考資料選材立場「一面倒」，而是可以「有正有反」、有不同演繹，雖然部分資料傾向利，但其中第2項資料明顯有利有弊，提及中日借貸合約，考生應該很快聯想到當時日本以不平等條款借貸予中國，是明顯的弊端，故試題能考核學生能否展示在3年高中生涯所學習的歷史科知識。

張往續指，經過反覆分析題目及所提供的資料，認為題目完全符合《課程及評估指引》及《評核大綱》，批評教育局未經專業討論及諮詢，閱卷員會議亦未召開，單憑對題目理解便取消試題，有違專業，亦對考生不公，可能令考生被降級甚至不合格，影響升讀大學的機會。

應屆考生W指該條題目是相當典型的評估題型，歷屆文憑試都有出現，他在考試前亦有特別操此類題型，應考時時花了約20分鐘作答，投資的時間比其他題目多，若取消會對他造成很大影響，估計會降一級，影響日後升學，感到非常擔憂，認為取消試題會對所有考生不公，「每個人在不同題目表現不同，取消一題無可能會是公平做法」。

▲ 考生W認為取消試題會對所有考生造成不公。（馮琪雅攝）

歷史科教師N老師（化名）表示，歷史科經常出現評價歷史人物、分析利弊的題目，過去公開試曾要求考生評價毛澤東、鄧小平及孫中山等人的貢獻、對中國發展是否利多於弊等。

教育局局長楊潤雄日前指今次題目「沒有討論空間，答案只有弊，不會有利」，N老師指，這些觀點令他想到有些問題是否也「沒有討論空間」，「關於毛澤東的功過問題，我們可否再討論？」其他戰時行為有關的事件，如教授東南亞獨立運動部分，亦會提到日軍侵略刺激到東南亞的民族主義，「是否戰爭侵略過人民又不可以提？」

兼教歷史科及中史科的前線教師Q老師（化名）亦表示，其部分即將於周四應考中史科的學生亦對涉及中日歷史的字眼提出疑問，「鴉片戰爭能否稱為貿易戰爭？抗日戰爭的戰勝主因是因為盟軍的勝利，這樣作答又是不是錯誤？」Q老師直言擔心事件影響將來教學，「是否有些東西不能教，會傷害民族感情？」

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記者：馮琪雅

