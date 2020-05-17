【緋聞男女】情侶檔跟汪明荃沙灘執垃圾　港姐鄧卓殷郭子豪戀情疑升溫

▲ 郭子豪和鄧卓殷結伴跟阿姐做善事。

TVB藝人郭子豪，去年曾被指背女友跟港姐鄧卓殷（Amber）戀上，不過二人皆否認緋聞，郭子豪亦稱早跟正印女友分手。今日汪明荃在IG發布假日到沙灘執垃圾的相片，同行的正是郭子豪跟鄧卓殷，二人如情侶檔跟阿姐齊做義工，未知是否戀情升溫，乘機公布拍拖？

汪明荃（阿姐）社交平台上載多張沙灘清理垃圾照片，同行者便有郭子豪跟鄧卓殷（Amber），三人沿海邊沿路一直執拾垃圾至山上，阿姐身體力行自發清理垃圾，相當落力。

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▲ 汪明荃發布跟郭子豪跟鄧卓殷做義工照。（取自IG）

三人又拍片提醒市民，去郊外時應帶走自己的垃圾，避免造成污染。

▲ 素顏鄧卓殷跟郭子豪落力清理沙漢垃圾。（取自IG）

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除阿姐發布照片，Amber和郭子豪也有分享照片，其中素顏的鄧卓殷也大方跟緋聞男友郭子豪在沙灘合照，二人笑得燦爛，仿如小情侶。

▲ 郭子豪和Amber如小情侶合照。（取自IG）

郭子豪去年經歷不少事業打擊，除涉及醉駕外，亦被指背女友Karen與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）密會，雖然郭子豪澄清跟女友已分手，但Amber一度被捲入「小三」疑雲，之後二人也顯得低調。

不過今年初郭子豪曾帶同Amber，出席好友的生日派對，被傳媒發現二人以情侶裝現身，席間郭子豪十分照顧Amber，場面溫馨，似為公開戀情鋪路。

▲ 三人行到沙灘做義工。（取自IG）

如今二人大方跟汪阿姐同行做義工，並不避嫌公開放閃合照，可見感情大躍進，未知會否間接承接戀人關係。

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