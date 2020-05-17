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立法會內會明天選主席　建制派料「打大交」

政治 18:06 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

建制派料下周一的立法會內務委員會會議將「打大交」

立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持明天的内務委員會主席選舉。陳健波已表明，會上不處理規程問題和議案，立即選舉主席。建制派估計明天情況惡劣，應該會「打大交」，令原本半小時完成的選舉，要預留3小時去完成。

事實上，本月初的立法會內會，由現任內會主席李慧琼主持非選舉主席的事項，引起泛民反對，結果上演了一齣「動作片」，民主黨尹兆堅、人民力量陳志全等更因而受傷。

實政圓桌立法會議員田北辰今天出席一個電台節目說，預計明天情況惡劣，應該會「打大交」。他又認為，由於內會過去半年都選不出主席，因此相信梁君彥的決定已有民意和政治支持。

自由黨立法會議員鍾國斌則說，選主席大約需要半小時便完成，明天預留3小時的會議，估計是為了抬走每一名民主派議員。他認為，今屆會期剩下2個月，内會選新任主席意義不大，因為現任主席李慧琼已經處理完政府議案，包括讓《國歌條例草案》上大會。

他認為，梁君彥的決定可就任何一個委員會選主席，目的為新一屆立法會鋪排，因為如果當選的民主派議員增加，局勢將會更加難以控制，所有委員會都無法選出主席。

撰文 : 傅流螢

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