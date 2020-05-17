【疫境有情】汪明荃33度高溫沙灘執垃圾　夥郭子豪鄧卓殷呼籲保持公德心

▲ 汪明荃跟郭子豪、鄧卓殷共同到沙灘執垃圾。

汪明荃（汪阿姐）一向熱心社會，近日疫情下阿姐亦身體力行，四出做義工行善送暖。周末汪阿姐探訪基層家庭派送物資外，今日汪明荃也帶同藝人郭子豪和鄧卓殷，在炎熱太陽下到沙灘執垃圾，高海下阿姐落手落腳清理遊人遺留的廢物，相當用心。

汪明荃（阿姐）社交平台上載多張沙灘清理垃圾照片，同行者便有郭子豪跟鄧卓殷（Amber），三人沿海邊沿路一直執拾垃圾至山上，阿姐身體力行自發清理垃圾，相當落力。

▲ 阿姐跟鄧卓殷郭子豪自發去執垃圾。（取自IG）

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阿姐在IG留言：「沙灘·執垃圾·午餐」，只見阿姐汪明荃親自走入垃圾堆，用燒烤夾把垃圾清理，她跟郭子豪鄧卓殷最後每人執拾了好幾袋垃圾，阿姐和郭子豪更指在垃圾中找到BB尿片！

三人又拍片提醒市民，去郊外時應帶走自己的垃圾，避免造成污染。阿姐說：「我們只係行一條樓梯就執咗六袋垃圾同一架膠飛機，幾鬼多，大家應該小心，唔好咁自私，我哋仲執到好多口罩。」

▲ 阿姐親力親為令不少網民大讚。（取自IG）

網民大讚阿姐善心，今日33度高溫依然為社會送暖，留言：「阿姐好有心 辛苦晒！」、「每分每秒都在樹立好榜樣！」

▲ 郭子豪為阿姐抬一大袋垃圾。（取自IG）

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事實汪阿姐自疫情爆發以來，已多次搜購口罩及消毒用品予前線醫護人員、八和及寺廟，即出錢出力幫助有需要人士解困。

阿姐周末便隨慈善機構義工，探訪基層家庭，向市民派發物資，又了解他們在疫情下的需要。

▲ 阿姐日前又探訪基層家庭。（取自IG）

網友大讚阿姐是「模範女神」，更指：「香港女神汪阿姐，人間有情，疫境之中，繼續同行，關心基層，愛心遍地，深受感動。」

亦有網民讚阿姐是是榜樣：「有社會責任感，心中有大愛，但請一定要做好防護，保護好自己。」

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