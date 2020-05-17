港府挽國際形象「重新出發」　終於有公關公司入標

▲ 政府新聞處招標重建香港國際形象，至少3間國際公關公司入標

本港去年爆發反修例風波，成為了世界焦點。港府去年曾邀請國際公關公司合作，希望重建香港國際形象，被8家國際公關公司拒絕。港府今年4月起再招標，以「香港重新出發」為主題重塑形象，結果今次終於有公司入標，協助香港「重新出發」。

有官場中人坦言，去年下半年至今，本港捲入前所未有的社會運動風波，以及新冠肺炎，所以有必要大幅加強國際宣傳及推廣，因此，4月底再招標，邀請公關公司參與 「香港重新出發」計劃。

根據預算，今年港府大幅增加了全球公關活動支出，政府新聞署預留2.266億港元，較2019年增加了53.5%。

據聞，兩個禮拜前，由政府新聞處舉辦了招標簡介會，吸引多間跨國公關公司參與，不過大部分在截止期限前都沒有入標參與。公關業界資訊網站《PRovoke》報道引述一名公關公司高層形容，香港政府是「一名具爭議的客戶」；亦有公關公司指出，簡介文件中提及，港府去年未能有效動員社會支持執法及譴責暴力等，這些字眼都令人擔心公關工作會增加政府將來的打壓力度。

雖然社會運動已退潮，不少公關公司依然卻步，但同時亦有「勇夫」決定入標，協助港府重建國際形象。

美國公關龍頭Edelman證實已經入標該項目。Edelman發言人認為，簡介會是為了支持香港海外經濟，他們很高興能參與。《PRovoke》稱，法國MSL及其姊妹公司Qorvis亦有入標，但MSL拒絕回應查詢。Qorvis設於華盛頓，是知名公關公司，過往曾多次與具爭議性的政權合作，包括曾協助沙特阿拉伯政府擔任公關工作。另外，新加坡知名公關公司 Redhill，亦確認會參與投標。