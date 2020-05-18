【首置盤】煥然懿居管理費呎價4.3元如私樓　業主斥貴到離晒譜

▲ 首置上車盤煥然懿居近日交樓，屋苑會所位於第2座（右）2、3樓位置。（程志遠攝）

首置上車盤、紅磡煥然懿居正在交樓。有業主向TOPick透露，收樓後得悉管理費呎價高達4.3元，直迫私樓水平，質疑市建局宣稱首置盤「實而不華」，但加入了多項智能設施，扯高管理費。民建聯柯創盛直斥昂貴，令人譁然，認為對業主造成經濟負擔。

至於同期入伙的房協資助出售房屋「綠怡雅苑」，會所設施跟煥然懿居相若，管理費僅每呎2.7元。

市建局發言人稱，釐定煥然懿居管理費時，已參考市場私樓水平，目前其管理費水平與市場相若。

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韋志成：煥然懿居「實而不華」

市建局應政府要求，將煥然懿居轉為首置盤出售，目前仍有約數十伙3房間隔為主的餘貨，將以首置形式推售。近年市建局引入的「智慧樓宇」建築標準，亦於煥然懿居首次採用。

市建局行政總監韋志成昨於網誌稱，制定煥然懿居的工程設計時，以至日後保養維修，均以「實而不華」角度考慮。

他稱項目提倡共享生活概念，設共享洗衣廊、共享儲物室等；亦已放棄實用性不高的設施，包括住宅大堂的水晶燈飾、使用率較低的會所設備等，避免業主需承擔這些管理支出。

▲ 煥然懿居的共享洗衣廊，各有6部洗衣機及乾衣機，日後業主或要肩負管理支出。（市建局網誌圖片）

買家：管理費每呎4.3元 貴到離晒譜

不過買家陳先生向TOPick投訴，指已收到成交通知書，發現管理費「貴到離晒譜」，每呎逾4.3元。

以他的1房單位、實用面積303呎來計算，每月管理費就要1,311元。倘以507呎的2房單位作估算，就迫近2,200元。

陳先生批評，煥然懿居屋苑表面是實而不華，但暗藏高昂收費；他質疑額外加入的智能及共享設施，會拉高管理費。

此外，屋苑外牆種植大批植物，雖有助綠化及美觀，但保養卻是一筆額外花費，批評這屬「不必要」。

▲ 港鐵荃灣西站上蓋、私樓「海之戀」管理費每呎4.2元。（資料圖片／程志遠攝）

海之戀管理費每呎4.2元

翻查資料，去年入伙的荃灣私樓「海之戀」，由港鐵公司管理，9座樓、2,406伙，逾5萬呎會所有40米長的泳池、宴會廳等豪華設施，管理費呎價4.2元。

至於同樣房協資助出售房屋綠怡雅苑，會所設施跟煥然懿居相若，由房協轄下公司負責物管，管理費每呎2.7元。

▲ 柯創盛認為，煥然懿居管理費貴得令人譁然，絕不能接受。（資料圖片）

柯創盛：唔係市建局畀錢 係業主埋單

立法會議員柯創盛批評，以資助出售房屋而言，煥然懿居管理費貴得令人譁然，絕不能接受。

他指新項目加入智能設施，回應社會對智慧城市發展的需求，向政府「交貨」是可以理解；但他質疑「最終畀錢嘅唔係市建局，而係由業主埋單」，對業主來說就是額外負擔。

▲ 林家輝質疑，市建局外聘物管公司，或增加管理費成本。（資料圖片）

測量師：外聘物管公司增加成本

測量師學會房屋政策小組主席林家輝也認為管理費太貴，市建局需交代理據。他稱管理費支出多涉保安及清潔人工，而大廈綠化的成本不高，「請多位花王係有限錢」；但市建局把項目物管外判予其他公司，或增加管理費成本，建議市建局成立附屬公司，自家管理屋苑。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦稱不評論其他項目，但認為綠怡雅苑管理費屬合理水平。

▲ 市建局發言人稱，首置盤管理費與市場私樓水平相若。（資料圖片）

市建局：首置盤管理費與市場相若

市建局發言人稱，煥然懿居供居民享用的公用地方設施，包括平台花園、會所、共享設施及綠化設施，旨在為居民提供優良的居住環境和日常生活所需，這些項目設施的設計和規格，亦以實而不華為原則。

市建局就煥然懿居釐定管理費水平時，已參考市場上發展規模、屋苑設施相若的私樓管理費水平。目前煥然懿居管理費水平，與市場水平相若。

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記者：吳卓峰