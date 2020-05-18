房協3屋苑今季交樓　綠怡雅苑推手機APP助收樓驗樓【多圖】

▲ 柯靄邦稱，綠怡雅苑首次採用應用程式，讓業主預約收樓及驗樓。（曾耀輝攝）

房協今季踏入售樓「豐收期」，3個資助出售房屋項目相繼開展交樓程序，沙田綠怡雅苑業主本月起入伙，6月則到將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺業主收鎖匙。房協亦首次利用手機APP，協助業主預約收樓、驗樓，研發成本約數十萬元。

房協於2016年推售的沙田綠怡雅苑，4年多後終告落成。房協本月6日起，分3批向買家發出成交通知書，辦理收樓手續。

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▲ 綠怡雅苑已獲發「滿意紙」。（曾耀輝攝）

▲ 記者參觀一個面積約600呎的兩房單位，圖示單位客飯廳。（曾耀輝攝）

▲ 另一角度的單位客飯廳，各有一個露台及工作平台。（曾耀輝攝）

▲ 單位廚房闊落。（曾耀輝攝）

▲ 單位客房較細小，可放得下單人床及衣櫃。（曾耀輝攝）

▲ 主人套房極開揚光猛，窗戶極大。（曾耀輝攝）

▲ 主人套房望出窗外的景觀，可遠眺河景及第一城樓景。（曾耀輝攝）

單位光猛開揚 主人房設大窗

TOPick記者到過綠怡雅苑第3座，一個高層兩房單位視察，該單位間隔方正，景觀開揚；交樓標準貼近私樓，附設基本裝修、已鋪設地板，並附送廚廁部分電器及冷氣機，業主只需買入傢俬及床具，就可搬入新居。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦稱，綠怡雅苑首次採用應用程式（APP），讓業主預約收樓及驗樓。柯指出，業主可利用APP預約收樓時段，省卻房協職員逐戶致電跟進。

而業主收樓後，單位有6個月「執漏期」，期間業主可利用手機拍照，記錄需「執漏」的地方，再利用APP上載相片，並預約時間進行修補。倘修補工程完成後，房協會透過APP通知業主，已完成執漏。

▲ 柯靄邦稱，期待業主收樓後，得以安居樂業。（曾耀輝攝）

房協：研發程式需數十萬元

柯靄邦相信，引入APP可讓業主提高靈活性，在公餘時間可隨時驗樓；房協最遲翌日早上就會收到業主要求，並隨即跟進，對雙方來說也更方便。他透露房協花了數十萬元，聘請外間資訊科技顧問研發程式，並經過測試，相信即使逾千戶業主同時使用APP，程式也可應付。

至於2017年推售的翠嶺峰及翠鳴臺兩個項目，柯稱兩盤已大致竣工，有待獲發滿意紙，料6月開展交樓程序。他稱期待業主收樓後，得以安居樂業；而房協推出全新收樓措施後，盼日後轄下物管公司，可繼續為居民提供更優質生活。

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記者：吳卓峰