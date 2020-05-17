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民主黨現任7議員組參選名單 黃碧雲質疑聲中通過

政治 22:42 2020/05/17

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

民主黨今日（17日）下午召開特別會員大會通過參選名單，全部來自現任7位議員。（陳國峰攝）

9月的立法會選舉，民主黨今日（17日）下午召開特別會員大會通過參選名單，全部來自現任7位議員，但當中黃碧雲的爭議性較大，獲得2成反對票。民主黨主席胡志偉坦言，取得立法會「35+」過半數議席是民主派的總目標，強調尊重、配合民主派初選，以確保整個民主派各隊伍取得過半數議席。

受疫情影響，大會安排出席的黨員需隔行隔位坐，可容納的人數較以往少，但據了解，不少沒出席的黨員已提前交出授權票。

最終，會員大會今日通過的出選名單，包括︰九龍西黃碧雲、九龍東胡志偉、新界東林卓廷、新界西尹兆堅、港島區許智峯、超級區議會議席涂謹申和鄺俊宇，全部都是爭議連任，名單稍後還需交中委會通過。

胡志偉在會後見記者時形容，明白今次選舉責任重大，取得立法會「35+」過半數議席是民主派的總目標。他又表示，民主黨將尊重、配合民主派初選，認同各地區的協調方法，並接納各區協調結果，以確保整個民主派各隊伍取得過半數議席。

據了解，有黨員在大會上質疑黃碧雲應否連任，並展開頗為激烈的辯論。不過，黃碧雲仍以139票贊成、50票反對和8票棄權，通過代表該黨於九龍西籌組出選名單。黃碧雲回應稱，一定會檢討和反省，並期望與不同光譜的市民、黨派共同應戰。

負責籌組新界西出選名單的副主席尹兆堅表示，現時暫未有心水名單，但承諾會盡全力擺出「最強陣容」去說服公眾，讓市民有信心。對於黃碧雲受黨內人士質疑，尹兆堅認為，現時並非由民主黨委派誰出選，而是委派人組隊去與其他人在初選中競爭，「只要黃碧雲在初選中勝出，便證明其在市民心中是最強的隊伍之一，是實至名歸的，因此不應該存在爭議。」
 

撰文 : 傅流螢

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