【DSE歷史科】考生詳答「弊多於利」努力恐白費　捲入政治風波感不安

▲ 應屆文憑試考生W同學花了20分鐘詳盡闡述「弊多於利」的觀點，擔心取消試題會令他的成績降一級。（馮琪雅攝）

有應屆文憑試（DSE）歷史科考生不認同涉中日關係的試題「具引導性」，形容這是典型的「利弊評估題」，對於題目捲入政治漩渦感詫異，由於歷史科不設校本評核（SBA），擔心取消試題，足以令他的考試成績降一級，影響日後升學，亦會對所有考生不公，「每個人在不同題目表現不同，取消一題無可能會是公平的做法。」亦有即將於本周四應考中史科的考生表示，應考心情亦受影響。

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應屆考生W同學指，資料本身是從史實抽取出來，且資料本身有提及日本對華貸款要被控制匯率及抵押大冶礦鐵，皆屬對華弊處，而3年高中課程亦經常提及日本侵華等弊處，按題目要求，考生需同時援引資料及按自己所知作答，才可取得高分，「如果因為一條題目就話學生被洗腦，是不尊重學生。」

W同學說，中國部分課題是歷史科課程內容最多的一部分，而這題是同時涉及日本的跨單元題目，認為整題取消會令考生過去的努力白費。

他作答時採取「弊多於利」立場，除了援引資料的對華貸款的「利」，亦有提及貸款條約，日本對華的二十一條要求、東北九一八事變及日本侵華等「弊處」，羅列正反觀點。

他花了約20分鐘作答，所投放的時間比其他題目多，而他在考試前亦有特意操練此類題目，估計可以在該題奪得較高分數，若取消會造成很大影響，原本預計可考獲第5級成績，若取消試題料降一級，影響日後升學，感到非常擔憂。

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題目捲入政治漩渦 感不安

他續說，今屆文憑試考生先後受社會事件影響心情，新冠肺炎疫情致考試延期，想不到現時的政治風波會對他的考試成績造成切身影響，令他感覺「好攰」，感到纏繞不安。

兼教歷史科及中史科的前綫教師Q老師（化名）亦表示，有即將於周四應考中史的學生亦對應考感到疑惑，「鴉片戰爭能否稱為貿易戰爭？抗日戰爭的戰勝主因是因為盟軍的勝利，這樣作答又是不是錯誤？」他本人亦擔憂將來教學「是否有些東西不能教，會傷害民族感情？」

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記者：馮琪雅