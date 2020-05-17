七成會計從業員收入減 林智遠發起「創職位」行動

▲ 「會計界愛心同盟」執行主席林智遠（左）表示︰「會計師與各行各業關係密切，是香港的經濟前景探熱針，以上結果反映會計業擔憂香港的經濟前景，亦擔心飯碗不保。」

新冠肺炎疫情持續多月，重創各行各業，會計從業員同遭波及。有團體今日（17日）發表有關會計界受疫情影響的調查，結果顯示，近七成受訪者表示疫情令其收入減少。團體批評政府支援措施緩慢，呼籲當局加碼派錢、業主減租，並提供就業配對服務。

「會計界愛心同盟」聯同12個會計界專業團體，由上月24 日至本月八日以問卷形式訪問1,129會計從業員。調查發現，近六成受訪者擔心自己和家人受病毒感染，其次則為在家工作帶來困難，以及擔心公司倒閉、被裁員或減薪，分別佔45.5%及42.1%。

另外，約60%不滿意政府的防疫抗疫基金。逾半受訪者認為政府最有效支援業界的措施是「加碼派錢」和「呼籲業主減租」。

「會計界愛心同盟」執行主席林智遠表示︰「會計師與各行各業關係密切，是香港的經濟前景探熱針，以上結果反映會計業擔憂香港的經濟前景，亦擔心飯碗不保。」

至於業界專業團體如何支援業界渡過疫情的挑戰，調查發現，九成人希望免費專業培訓講座；超過四成人希望安排職位空缺配對。

「會計界愛心同盟」表示，正積極跟進及回應訴求，並發起「保就業、創職位」計劃，要求參與的會計師事務所承諾不裁員，並開設職位招聘會計從業員。

林智遠透露，計劃發起僅短短兩日，已經有14間會計師事務所響應，開創超過50個職位。他表示，計劃是先導性質，希望推動更多會計師事務所，及不同團體參與。

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責任編輯：林曉君