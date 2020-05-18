【疫情減壓】維園鳳凰木開花了　5月底至6月中上旬開得最燦爛

▲ 鳳凰木配以樓景，又有另一番味道。(攝影︰馮柏偉)

鳳凰木開花啦！一樹紅團團的壓頂花勢很吸引人，以維園的鳳凰木先聲奪人，至於其他香港熱門鳳凰木觀賞地點，包括：九龍公園、淺水灣伸延至南灣泳灘、何文田石鼓街，以至屯門公園、天水圍天瑞路公園等，鳳凰木花預計5月底至6月中上旬最美。想打卡人士要留意了。

▲ 近東廊的一株鳳凰木開得正盛。(攝影︰馮柏偉)

記者在昨天(5月17日) 到維園西邊入口看，有3排共 40 多棵鳳凰木，現在開始已轉紅，團團紅花已引來不少拍友，連著後邊的柏寧酒店，也是不錯的角度。好些含苞待放，市民可在下星期到來，相信會花得更紅更「轟烈」，預計5月下旬至6月初最美，花期一般至6月中下旬。

▲ 維園有3排共40多棵鳳凰木，這是5月17日的花勢，未到盛期。(攝影︰馮柏偉)

維園鳳凰木群不太高大，據說不是很好的品種，不過，旁邊卻有一棵參天的鳳凰木大樹，予人「正印」之感，花色比矮的深，低錯落的效果也極佳。另外，東廊落告士打道，亦有一株鳳凰木可供打卡。

▲ 一排的鳳凰木有高低，拍攝不俗。(攝影︰馮柏偉)

▲ 部份鳳凰木開始開花，途人也不禁駐足拍照。(攝影︰馮柏偉)

其實每到初夏，陽光開始火熱之時，鳳凰木的花勢也隨之紅艷艷。也因它的火艷，有了Flame of the Forest的英文名，據說因為以前有一航海家經過一個海島時，見到森林中鳳凰木開花，整個山頭染成紅色，便驚呼森林大火！

▲ 因為鳳凰木的火艷，有了Flame of the Forest的英文名。(攝影︰馮柏偉)

鳳凰木原生長在非洲的馬達加斯加，後被法國的傳教士發現，現在因其出色的觀賞性，被熱帶與亞熱帶地區廣泛種植，又名金鳳、影樹、紅花楹等，其那鋪滿一地、有如地錦的落花也很有詩意。

撰文︰司徒家傑