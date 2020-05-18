【共度時艱】影業冰封古天樂開戲救市 　古仔籌拍新《豪門夜宴》為港人打氣

▲ 古天樂計劃開拍《豪門夜宴》群星電影。

新冠肺炎影響令電影停工，不少影業工作人員沒工開零收入，部份無奈被迫轉行，恐怕香港影業人才大量流失。古天樂成立的天下一電影與楊受成旗下的英皇電影早前已宣布未來兩年內合力製作及發行10部港產電影，為香港的電影業出錢出力。

此外，身為演藝人協會會長的古天樂，與曾志偉、劉偉強等號召明星義演，開拍類似當年《豪門夜宴》般的大堆頭群星喜劇，故事以香港為背景，據悉由谷德昭為總導演，香港幾間主要電影公司已表支持願意集資製作。

暫時電影詳情仍屬初步，但不少演員如張智霖、張繼聰等已向傳媒表示願意義演，齊為港片及港人打氣。

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90年代賑災電影《豪門夜宴》

香港演藝界過去亦曾出現一些賑災式群星電影，如03年沙士時便集結多位導演和巨星如周星馳、古天樂、梁朝偉共演多段式的電影《1:99》。

而在1991年，內地華東地區發生水災，香港演藝界亦以極速時間拍攝籌款電影《豪門夜宴》，改編自1959年的同名粵語長片。電影由張堅庭、張同祖、高志森、徐克合導。

▲ 當年剛走紅的郭富城，在《豪門夜宴》安排演張國榮弟弟。

演出陣容可說幾乎盡是90年代的當紅影星，包括劉德華、梁朝偉、張學友、周星馳、張國榮、郭富城、黎明、鄭裕玲、關之琳等等都在片中客串。

當年《豪門夜宴》票房約2100萬，成績不俗，因其群星陣容鼎盛，至今仍令人難忘。

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