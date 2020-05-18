【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了

▲ 台灣10歲「恐龍女孩」綺綺心臟病逝2年，媽媽再誕兒子，接生醫生感覺重遇女童靈魂。

台灣10歲女童綺綺，出生時被診斷患有複雜性先天心臟病，她一直勇敢生活，可惜2018年7月接受最後一階段手術後再沒有醒來。為她接生的台大醫院婦產科醫生施景中，早前於社交媒體透露綺綺的媽媽再誕下兒子，近日綺綺父母帶著6個月大的兒子探望施醫生，令他有感姊弟的靈魂相似。

綺綺生前喜愛畫畫，經常以恐龍代表自己，面對手術時更說過：「我會像恐龍一樣勇敢」。在她離世後，父母不希望她的故事只讓人感到傷感，特意把愛女創作的一系列恐龍繪圖，製成「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖，並將全數收益捐給兒童心臟病基金會。

弟弟是姊姊再世

當年為綺綺接生的施景中醫生上周五（15日）於Facebook憶述綺綺過世前，他趕到醫院見她最後一面，「為了讓她在黃泉路不要害怕驚慌，我在加護病房裡，提醒她菩薩會和她一路相伴。」他見證著綺綺在家人面前流下最後一滴淚後離世。

他指去年綺綺的媽媽再次懷孕，懷孕4個月時，媽媽夢到綺綺背著書包要回來，

這個夢境延續到她媽媽產後的第七天，母親清晰地夢見，她背著書包站在門口說︰『媽媽，我回來了！』。

綺綺的妹妹與後來的弟弟都是由施醫生接生的，他上一次在寶寶兩個大時見過對方，可是當時寶寶一直睡，始終沒有張開眼睛看施醫生。他分享近日綺綺的父母再帶著6個月大的兒子來給他看，施醫生有感︰

我知道他是綺綺再來，但我跟他爸媽說：『他，應該已經忘掉我是誰了。』

與寶寶心靈溝通

當時綺綺的爸爸抱著兒子，寶寶突然專注地看著施醫生，「深邃的瞳孔裡，似乎藏著我熟悉的靈魂。」寶寶突然伸出手要施醫生抱他，醫生感動得差點落淚。他抱起寶寶，輕聲說︰

小菩薩，你回來了。

媽媽指兒子怕生，除爸媽外少有肯讓別人抱，對於他讓醫生抱感到不可思議。施醫生與寶寶四目交投，雖然寶寶不會說話，但他感覺好像能跟寶寶心靈溝通。到他們要離開時，寶寶在門口又回頭看施醫生，更再次伸手示意他抱，令他又開心又感傷。

當日施醫生忙碌過後，在回家的路上靜下來時，想著綺綺過世那一天，終於忍不住流下淚來。

或許有人不信，只因你們沒碰過。綺綺，你真的回來了。

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責任編輯︰駱秀玲