為一家大細健康增「植」

近期大眾除提高了衞生意識,亦更注重身體健康。大家逐漸醒覺到要預防疾病,必須由日常生活習慣開始,例如飲食中實行多菜少肉,更有人奉行「植物性飲食」(Plant-based Diet)。想令飲食更健康,你不妨踏出第一步從「植物性飲食」入手,選擇健康潮流丶具高營養價值的高鈣植物奶代替牛奶。你知道嗎?每日簡單一杯高鈣植物奶,便可以為一家大細營養增「植」!

何謂「植物性飲食」?

「植物性飲食」是以植物食物為基礎的飲食方式﹐主要從多種穀類、豆類、蔬果、果仁、種子等健康有益的天然食物中攝取營養。這些食物大多含有多種維他命和礦物質、纖維、低飽和脂肪,對人體健康非常有益。

植物奶優點多多 適合全家人飲用

有沒有聽過一句諺語「人如其食」(You are what you eat)?就是你吃甚麼便是甚麼人;如果你想成為健康的人,那你必須吃得健康,而選擇攝取天然、健康有益的營養成份便是其中一種做法。

植物奶主要是由穀物、堅果、種籽及豆類等製成,不含動物激素及荷爾蒙、乳糖和膽固醇,沒有任何牛奶成分,大部分都是低糖和高鈣,合乎時下的健康潮流。含高鈣的植物奶適合全家人日常飲用,更是有乳糖不耐症及不喝牛奶朋友的補鈣好選擇。

每日飲用 一家大細齊補鈣

想要為一家大細每日輕鬆補鈣,維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶便是方便、健康之選。

維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶蘊含植物營養,每盒250ml可提供一般成年人每日50%鈣質所需^,而且低糖、零毫克膽固醇*,不含乳糖及動物賀爾蒙,可代替牛奶融入日常飲食,如咖啡、早餐或製作甜品等。

3大有益成分:大豆丶杏仁丶椰子

維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶,全線系列產品包括高鈣豆奶丶高鈣杏仁奶和高鈣椰子奶,各款植物奶均有其益處。

植物營養:

大豆

身為「Superfood」的大豆是植物奶的重要一員,營養價值是成分當中最高。大豆含豐富的蛋白質,提供人體必須的氨基酸,有助身體細胞生長及修復,亦含多種維他命和礦物質,其不飽和脂肪及大豆異黃酮對心臟及骨骼都有益處。

杏仁

杏仁含不飽和脂肪酸和豐富維他命E,有助抗氧化,對心臟和皮膚健康尤其有益。

椰子

椰子的油分含有天然中鏈脂肪酸(MCFA),容易被人體吸收及消耗為能量,配合均衡飲食,有助體重管理。

另外,採取天然植物飲食,可減少食物體系溫室氣體排放。飲用高鈣植物奶除了為身體健康著想,同時又可以為地球出一分力。你今日開始飲未?

*每100毫升含零毫克膽固醇

^根據中國營養素參考值計算

(資料由客戶提供)