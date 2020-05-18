【飛虎之雷霆極戰】《衝上雲霄》三子17年後再合作　吳卓羲黃宗澤爆馬國明一個秘密

▲ 吳卓羲、黃宗澤及馬國明於17年後再度合作。

TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》今晚（18日）首播，最難得是S4當中三子吳卓羲、黃宗澤和馬國明繼17年前的《衝上雲霄》後，在《飛虎之雷霆極戰》再合作，吳卓羲、黃宗澤和馬國明由當年少年升呢為熟男，勾起不少觀眾的回憶。

吳卓羲、黃宗澤和馬國明早前齊齊接受錢嘉樂及陳敏之訪問，為《飛虎之雷霆極戰》造勢。他們均表示大家都成長不少，吳卓羲、黃宗澤指特別是馬國明變化最大，以前很文靜怕醜，馬國明笑言：「以前個樣好薯，三哥仲叫我做Number Seven，係TVB七哥。」

黃宗澤更指：「現在的馬明變得更咸濕了。」吳卓羲則說：「馬明變得口花花，經常『僚女仔』。」

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▲ 馬國明、吳卓羲及黃宗澤齊齊為《飛虎之雷霆極戰》宣傳。（TVB截圖）

吳卓羲黃宗澤馬國明孝順

吳卓羲又謂：「其實，他不是不說話的人。」黃宗澤認為：「馬明只是比較慢熱而已。」吳卓羲憶述當年拍攝《衝上雲霄》的往事，「我們當時在澳洲拍攝，經常與鍵鋒在房內吹水，所有人都會說笑的。」可見S4早已成為真正的好兄弟。



曾分別與吳卓羲、黃宗澤和馬國明合作的陳敏之指，三位型男都是孝順仔，特別是馬國明更堪稱TVB孝順仔之最。

馬國明常拖住媽媽行街，Bosco指自己跟媽媽感情要好，也做不到拖媽媽出街，表示佩服馬國明。吳卓羲也說：「我試過，但我阿媽揈開我，不知她怕甚麼。」

奧運六星各有發展

TVB在80年代有五虎將，90年代有新五虎將，到千禧年有奧運六星。當年TVB將林峯、吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明及黎諾懿組成奧運六星，其實是為2004年的雅典奧運節目宣傳，眾人齊齊成為力捧小生，大受觀眾歡迎。

後來於2002年開拍《衝上雲霄》，由吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤和馬國明組成的S4，深受觀眾愛戴，該劇也被喻為是神劇。

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▲ （左起）陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲及馬國明組成的S4大受歡迎。（《經濟日報》資料庫）

當年的奧運六星，只剩46歲的馬國明和39歲的黎諾懿一直留在TVB從沒有轉投其他公司作新發展。

近日傳出將為人父的林峯現年40歲，他於2017年加盟古天樂公司以及於去年3月正式加盟星夢娛樂，並落實回巢拍攝《使徒行者3》。

▲ 吳卓羲、黃宗澤及馬國明繼17年後再度合作。（馬國明微博圖片）

40歲的吳卓羲自2015年約滿TVB後未有續約，惟他不時以自由身身份參與邵氏兄弟劇集，分別於香港及內地發展演藝事業。

39歲的黃宗澤於2017年與TVB約滿後不再續約，其後加盟邵氏兄弟，主力於內地發展，並偶爾接拍港劇。

42歲的陳鍵鋒與Ivy娛樂簽下經理員合約至今，並與TVB以部頭合約藝人形式合作至2011年，其後他北上發展，偶爾也會接拍港台劇。

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